1000 × FALTER Radio

Eine Runde Sache (FALTER)

Die Idee, so etwas Exotisches wie einen Podcast im FALTER zu versuchen, entstand 2017 bei Pizza und Gespritztem am Wiener Brunnenmarkt mit Florian Klenk. Nach vielen Jahren als ORF-Korrespondent im Ausland war ich gerade zurück in Österreich, sozusagen auf Resozialisierung in der Heimat. Die asiatische Verliebtheit der Medien in neue Technologien hatte ich noch im Kopf. Ein Telefonat von Klenk mit FALTER-Geschäftsführer Siegmar Schlager und der Deal war perfekt. Ich staunte über den kurzen Amtsweg.

Podcasts hatte ich in Peking aus einem skurrilen Grund kennengelernt: Die chinesische Internetzensur, durch die westliche Medien blockiert waren, hatte offenbar auf Podcasts vergessen. Ich konnte problemlos den Podcast "The Daily" der New York Times mit Michael Barbaro downloaden, während die Zeitung selbst zensuriert war. Obwohl ich keineswegs zu den Digital Natives gehöre, entdeckte ich die Vielfalt der Podcasts. Die FALTER-Chefs waren gerade auf der Suche nach einem Einstieg in die digitale Medienwelt. Der Podcast sollte der erste Schritt in diese Richtung sein.

In der Redaktionssitzung, in der Florian Klenk und Armin Thurnher die geplante Neuerung vor sechs Jahren präsentierten, war die große Frage: Wie sollen wir für ein Produkt werben, das niemand kennt und dessen Namen, PODCAST, niemand versteht? So entstand der Name "FALTER Radio", denn das verstanden alle.

Über den Sommer testeten wir Mikrophone, Schnitt-Software und Dramaturgie. Anna Goldenberg hatte in New York mit Audio Erfahrung gemacht und zeigte uns bei den Nullnummern wie es geht. Sie hat in den ersten Jahren hartnäckig den Kampf für die Audioqualität des FALTER Radios in einer Redaktion geführt, für die erst Platz geschaffen werden musste, neben Print als vermeintlicher Königsdisziplin des Journalismus.

Die Frage, was das eigentlich sein soll, ein Podcast, müssen wir nicht mehr beantworten. So gut wie alle Medien Österreichs machen heute Audiojournalismus. Die Vielfalt der möglichen Genres im Podcast hat auch im FALTER ihren Niederschlag gefunden:

Im FALTER Radio produzieren wir Diskussionen zu innen- und außenpolitischen Themen mit Politikern, Expertinnen und Experten. Der Bücherpodcast von Petra Hartlieb ("Besser Lesen mit dem FALTER") hält Sie bei Neuerscheinungen am Laufenden. Der Kabarettisten Florian Scheuba mit seiner Sendung "Scheuba fragt nach ..." und Florian Klenks Gespräche mit dem Gerichtsmediziner Christian Reiter ("Klenk+Reiter") finden neue Fangemeinden. Durch Zusammenarbeit mit dem Bruno Kreisky Forum und den Wiener Vorlesungen kommen internationale Persönlichkeiten wie die Russlandexpertin Nina Chruschtschowa oder die Korrespondentenlegende Hella Pick zu Wort.

Die vergangenen Jahre verliefen in Österreich mit Aufstieg und Niedergang des Sebastian Kurz ziemlich turbulent. Wir waren an jeder Phase heiß dran. Viele der Protagonistinnen und Protagonisten haben sich im FALTER Radio den Auseinandersetzungen gestellt. Wir bemühen uns, Kontroversen mit Niveau zu gestalten.

Oft werde ich nach den Vorteilen von Podcasts gefragt. Für alle, die zuhören, ist es ganz klar die Flexibilität, wann man einschaltet und wo. Über das Handy geht das in der U-Bahn genauso wie beim Kochen oder Joggen. Wir sind oft selbst überrascht, wie aktuell Sendungen, die wir vor einiger Zeit aufgenommen haben, bleiben, und wie oft sie auch Wochen und Monate später noch angehört werden.

Ein Beispiel: Die Hintergründe der infamen islamfeindlichen Razzia gegen die Moslembruderschaft, über die der direkt betroffene Politikwissenschaftler Farid Hafez und Rechtsexpertin Ingeborg Zerbes sprechen ("Der falsche Terrorvorwurf der Operation Luxor", März 2023). Die Recherche des Profil diese Woche über das aus den Vereinigten Arabischen Emiraten finanzierte Netzwerk, das hierzulande das Gespenst des politischen Islam aufgeblasen hat, gibt Debatten über Islamophobie neue Aktualität.

Der Vorteil der Podcasts für uns Journalistinnen und Journalisten? Wir sind flexibel, können schnell reagieren, wenn notwendig. Seit Corona sind Distanzen kaum mehr ein Hindernis. Für uns selbst und alle unsere Gesprächspartner wurden Diskussionen online über tausende Kilometer normal.

Das FALTER Radio können Sie direkt auf unserer Website hören. Wenn Sie Plattformen wie Spotify oder auf Apple Podcasts benützen, dann können Sie uns abonnieren. Oder ein paar Sterne vergeben. Das alles hilft den berühmten Algorithmen, den FALTER-Podcast Nummer 1000, 1001 und alle weiteren sichtbar zu machen. Darauf freut sich Ihr

Ihr Raimund Löw

Die runde 1000

Den Tausender voll gemacht hat die heutige Folge über die Hintergründe des Outings der falschen Oligarchennichte und das Match Nehammer vs. Staatsgewalt in Sachen Inseratenaffäre. Klingt kompliziert? FALTER-Chefredakteur erklärt so gut, wie man es von ihm gewöhnt ist. Die 1000er-Folge können Sie hier in voller Länge anhören.

Ihre Top 3

Ein paar Zahlen

Durchschnittlich erscheint alle 2,2 Tage eine neue Folge im FALTER Radio. Seit der 1. Folge vom 6. September 2017, hält er bei 19,6 Millionen Downloads.

Wussten Sie ...

... dass Sie jede einzelne Folge in unserem Podcast-Archiv nachhören können? Worum es in der allerersten Folge ging, verraten wir Ihnen nicht. Das müssen Sie schon selbst herausfinden.

Wieder Mal etwas Neues