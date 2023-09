Es lebe das Gemeindebau-Theater!

Stellt in Sachen Looks und Programm seinesgleichen in den Schatten: Der Gemeindebau Rabenhof anno 1930 (Foto: Martin Gerlach | Wiener Stadt- und Landesarchiv)

Gestern war ich im Rabenhof Theater auf einer Party. Die Bühne in Erdbergs schönstem Gemeindebau ist einer der lebendigsten Kulturbetriebe Wiens. Oder auch"das schönste Wiener Pissoir der 1920er-Jahre", wie die Kabarettisten Christoph Grissemann und Dirk Stermann einmal gesagt haben. Das Programm reicht von Satire bis Folklore, von Wienerlied bis Weltliteratur, von Hochkultur bis zum tiefen Schmäh.

Ich bin befangen, weil ich mit den Rabenhof-Leuten befreundet bin. Gestern haben sie sich selbst und 20 Jahre Intendanz von Direktor Thomas Gratzer gefeiert. 300 bis 400 Leute waren da, schätze ich. Die Blasmusik der Wiener Linien hat gespielt. Grissemann und Stermann, die Mascheks, Anna Mabo, Ernst Molden und Romantic Slivo haben Schmäh geführt und gesungen.

Was sich gestern wieder einmal gezeigt hat: Das Rabenhof Theater ist in den vergangenen 20 Jahren weit über die Bühne und den Zuschauerraum hinaus gewachsen. In Erdberg hat sich so etwas wie eine eigene Subkultur rund um die Theatercrew, die Künstler (etliche davon sind auch schon seit 20 Jahren dabei) und die vielen Stammgäste des Hauses entwickelt. Parfümierte und Stinkerte, Junge und Alte, Prolos und Bürgerliche, Straighte und Queere. In Zeiten von Dauerkrise, gesellschaftlicher Spaltung und Social-Media-Wahnsinn ist es schön zu sehen, dass Theater Menschen verbinden kann.

Trotzdem bin ich echt froh, dass ich gestern früh den Absprung geschafft habe. Der Liedermacher Ernst Molden, selbst ein Erdberger, ist eine dieser fest verwurzelten Rabenhof-Pflanzen. Er hat über den Rabenhof-Backstagebereich sogar ein Lied geschrieben. Es war fast schon irritierend, mit wieviel Leidenschaft gestern hunderte Gäste den Refrain mitgesungen haben.

Der geht nämlich so: "da backstage bereich vom robnhof / kaunsd ma sogn wieso duat iagndwea bleibt / und saufd und rauchd und singd und lochd / bis a fria oda schbeda schbeibd"

Ihr Josef Redl

Ausgehen

Drin bleiben

