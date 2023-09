Es gibt schon wieder eine Kurz-Doku

Ein Still aus dem Trailer von "Sebastian Kurz – die Wahrheit" ((© Screenshot Vimeo))

Hierzulande liegen Satire und Realität eng beieinander. Die Kurz-Film-Posse ist so ein Beispiel. Nachdem die Produktionsfirma eines PR-Films über Ex-Kanzler Sebastian Kurz selbst hunderte Tickets für Phantombesucher kaufte, dachte ich, absurder geht’s nicht mehr. Aber siehe da, es geht.

Heute Morgen schaute ich mir berufsbedingt "Kurz – the truth" auf der Videoplattform Vimeo an (für 9,99 Euro). Und ich gebe zu: Ich musste lachen. Der Film ist wie eine Mockumentary angelegt. Unscharf gefilmt, streckenweise eine Diashow, kitschige Musik. Der amerikanische Sprecher klingt wie ein überdrehter Märchenonkel, wenn er von "Sebastian" erzählt. Nach 63 Minuten lautete mein Fazit: Als hätten die Kinder dem Papa einen Geburtstagsfilm mit Moviemaker zusammengeschnitten.

Ist so ein Gaga-Werk überhaupt der Rede wert? Ich würde sagen: ja. Sebastian Kurz ist ein Ex-Politiker, dem mehrere Straftaten zur Last gelegt werden. Und aktuell gelingt es, sein Image zu verwässern – auch mit der Macht der Bilder.

"Kurz - the truth" ist die dritte Doku, die dieser Tage erscheint, mit schauerlichen Produzenten. Regisseur Jakov Sedlar gilt als "Leni Riefenstahl Kroatiens" und fungierte in den 90er-Jahren als Propaganda-Filmer des damaligen Präsidenten Franjo Tuđman. Das Drehbuch schrieb die Österreicherin Judith Grohmann, die bereits eine Biographie über Kurz verfasst hat.

Quer durch alle Medien galt das Buch als "Anlass für Witze" (Standard) und "ausführliche Bauchpinselei" (Kurier). Sowohl im Buch als auch in der Doku ist etwa davon die Rede, dass Sebastian schon mit zehn Monaten laufen und mit einem Jahr ganze Sätze sprechen konnte. "Damit stellte er viele andere Kinder in den Schatten", schreibt Grohmann.

Neben Heldenpathos demonstriert der Film eine Absicht. Nämlich den vermeintlich besudelten Politiker für die politische Rückkehr herausputzen. Das stellen die Interviewpartner, etwa der ehemalige US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, unverhohlen klar. Er sagt, Kurz werde auf EU-Ebene politisch eine Rolle spielen. In einem Interview mit einer kroatischen Zeitung wünscht sich Regisseur Sedlar ein Comeback von Kurz als Politiker – "für Europa und die Welt." Vorwürfe rund um Inseratenkorruption kommen im Film nicht vor.

Auch ein FALTER-Cover wird eingeblendet. Und zwar als Schnittbild, während Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gerade erklärt, dass heimische Medien einseitig und respektlos seien. "Das ist schlecht für den Staat", sagt sie mit weinerlichem Unterton.

Diese Umkehr ist perfide. "Kurz – the truth" versteckt nicht, dass er selbst ein Propagandafilm ist. Gleichzeitig unterstellt der Film unabhängigen Medien, propagandistisch zu sein. Taugt das zur Reinwaschung? Einstweilen färbte die konservative CSU in Deutschland ihr Logo auf Türkis um. Mir bleibt das Lachen im Hals stecken.

Ein schönes Wochenende ohne Filmempfehlung wünscht,

Ihre Lina Paulitsch

Alle Kinder sind eingeladen, am Programm teilzunehmen: Wer gerne selbst Hand anlegt, kann nach Herzenslust malen, kritzeln, bauen. Wer sich lieber auf Spurensuche begibt, kann per Rätselrallye das Museum erkunden. Platz zum Tanzen und Zeichnen gibt es beim Disco Drawing. Wer auf eigene Faust die Ausstellungen sehen und zeichnen möchte, kann mit dem KinderkunstTransporter das Museum durchqueren.

Sollten Sie am morgigen verregneten Samstag doch ins Kino gehen wollen: Michael Omasta hat im FALTER-Kino-Newsletter Filme gelistet , die es wert sind, gesehen zu werden. Wenn Sie wöchentlich gebrieft werden wollen, was Gutes im Kino läuft, können Sie den Newsletter hier abonnieren .

No glue

In Sachen "Klimakleber" gibt es in der FALTER-Redaktion im Wesentlichen zwei Lager: Die einen halten der "Letzten Generation" zugute, dass sie die Klimafrage medienwirksam auf der Agenda halten. Die anderen sehen in der Gruppierung ein gefundenes Fressen für Rechte und Klimaskeptiker. Chefredakteur Florian Klenk zählt zur zweiten Gruppe, hier legt er seine Argumente dar.