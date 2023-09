Vom Striezel zur Katastrophe und zurück

Ja, gut, die Marillenmarmelade ist auch selbstgemacht. (Foto: Armin Thurnher)

Ich habe mir angewöhnt, meine Sonntage mit einem selbstgemachtem Striezel zu begrüßen.

Nicht schlecht für den ersten Satz eines Sonntagsmailys, oder? Den Striezel müssen Sie nicht am Sonntagmorgen backen, er lässt sich prima einfrieren. Bei Zimmertemperatur taut er schnell auf und schmeckt wie frisch.

Den Striezelsatz setze ich hierher, weil ich mir dachte, in Zeiten voller Volkskanzler und anderer gefährlicher Witzfiguren, bei denen einem das Lachen vergeht, sollte man sich bis zuletzt um Lebensfreude und Eleganz bemühen. Der erste Satz eines Artikels spielt dabei eine Rolle, die Journalisten, mich inklusive, zwar genau kennen, aber immer wieder vergessen. Wenn wir erst einmal im Schreiben sind …

Kürzlich las ich folgenden ersten Satz, der mir die Wichtigkeit dieser Kunstform in Erinnerung rief: Sollten Sie ein Vogel sein, sind Sie höchstwahrscheinlich ein Huhn (If you are a bird, odds are that you are a chicken). Als Redakteur hätte ich das dreifache „are“ als Ärgernis empfunden, als bewundernder Leser der Zeitschrift New York Review of Books bemerkte ich es erst, als ich es abgeschrieben hatte. Ich rede heute nicht von Striezeln oder von Hühnern, obwohl auch das Thema Ei uns ins Sonntagsfrühstück führen könnte; wenn Sie diesen Text lesen, haben Sie das Abendessen vielleicht schon hinter sich.

Nehmen Sie also den Beginn dieser Kolumne auch als eine Art Hakenschlag in ein Thema, das Sie, hätte ich mit einem Satz über Migration begonnen, vielleicht gar nicht erst begonnen hätten zu lesen. Kürzlich traf ich einen alten Freund im Kaffeehaus, er legte mir seine politischen Sorgen dar. (Sie verzeihen, wenn ich zu oft meine alten Freunde erwähne, in meinem Alter werden sie halt nicht jünger.)

Wir entkommen dem Migrationsthema nicht, und die Linken, die Liberalen, die Christen und auch die Mittleren haben keine Chance, weil das Ressentiment und die Angst vor Fremden einfach zu tief sitzen. Ich bot meine Argumente auf, musste aber einsehen, dass ich ihn nicht umstimmen konnte.

Mit dem Thema Migration ist es wie mit allen existenziellen Themen unserer Tage, wie mit der Klimakatastrophe, dem Ukrainekrieg und der Erosion der Demokratie unter den Attacken der Rechtsextremen: Sie werden unter den Bedingungen der Kommunikationskrise zu unlösbaren Dilemmata. Vielleicht sind sie auch wirklich unlösbar. Zumindest schienen sie es, mehr oder weniger. Das Dilemma als Existenzform ist mir erst in meinen Gesprächen mit Franz Schuh so richtig bewusst geworden.

Man muss gegen den Krieg sein, aber auch für die Bewaffnung der Ukraine. Man muss für Grenzen eines europäischen Staates sein (denn durch Grenzen definiert sich jedes staatliche Gebilde). Jeder Staat muss seine Grenzen verteidigen. Aber er muss das mit humanen Mitteln tun. Das ist ein Dilemma, so unlösbar wie der friedliche Krieg, oder wie die Senkung des Co2-Ausstoßes unter Beibehaltung westlichen Reichtums und Lebensstandards, oder wie der Erhalt der Meinungsfreiheit unter Beibehaltung der Privilegien für Tech-Konzerne.

Dilemmata, lehrte mich Schuh, löst man, indem man sich für eine Möglichkeit entscheidet, und hofft, es gut getroffen zu haben. In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für das Richtige, sagt Karl Kraus zu diesem Thema.

Womit ich – ehe Sie resignierend ausrufen: „Ich wollt’, ich wär’ ein Huhn!“ – zum Striezel zurückkehre. Er lehrt uns nämlich, wie man Widersprüche auflösen kann, bäckerisch zumindest. Man fügt drei getrennte Germteigstränge so übereinander und ineinander, dass sie ein ansehnliches Geflecht ergeben und zusammen einen Striezel. Das klingt einfacher, als es ist, denn es verwirrt den ungeübten Flechtenden. Getrenntes kunstvoll zu verbinden, erfordert Konzentration und Geschick. Vielleicht entsinnen sich Staatskunst und Demokratie dieser Möglichkeit. Flechten wir weiter!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche

Ihr Armin Thurnher

Vor dem Backen kommt das Lesen

Abenteuer beim Kochen und Backen werden hier versprochen, mitunter werden die Versprechen sogar eingelöst. Nicht unwahrscheinlich, dass ich demnächst von meinen Abenteuern beim Striezelbacken erzähle. Auf dem Programm der Kolumne stehen aber derzeit vor allem Bücher und Erzählungen von deren öffentlicher Präsentation. Mit einem kosten- und folgenlosen Abo versäumen Sie nichts!

Bildung als Problem

Der an der Harvard-Universität lehrende Philosoph Michael Sandel forscht zu Fragen sozialer Gerechtigkeit und Ungleichheit. Im Gespräch mit Eva Konzett entwickelt er seine Ansichten zu privilegierter Bildung als Ursachen von Ungerechtigkeit und Aufstieg der Rechten.

Seid umschlungen, Millionen!

Zu Recht freut sich Podcast-Pate Raimund Löw dieser Tage über mehr als 19 Millionen Downloads des FALTER Radio. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Da kann man dem Raimund nur gratulieren! Zu deren neueren Errungenschaften gehöre auch ich, im Gespräch mit Franz Schuh über dessen großartiges Buch „Ein Mann ohne Beschwerden“ im Bruno Kreisky Forum.

Narziss und Jubel

Da schreibt die langjährige FALTER-Kolumnistin Isolde Charim einen Essay über Narzissmus ("Die Qualen des Narzissmus", erschienen im Zsolnay Verlag) und bekommt dafür einen Preis verliehen - darf man sich dann darüber freuen? Charim stellte sich der narzisstischen Herausforderung, wie sie selbst sagt, und beschloss, sich darüber zu freuen. Und wir tun es auch! Herzliche Gratulation. Charims Dankesrede können Sie übrigens hier auf falter.at nachlesen, es lohnt sich!