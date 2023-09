Das kurze Leben des Mörders Alen R.

Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt legten Kerzen und Blumen am Tatort ab (Foto: J.J.Kucek)

Alen R. ist tot, es war Suizid. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Amokfahrer von Graz in seiner Zelle in der Justizanstalt Stein gefunden wurde, ebenso ein Abschiedsbrief, in dem er seine Unschuld beteuert. Seine Feinde hätten das gemacht, sie hätten den Geländewagen der Marke Daewoo Rexton gesteuert, in dem der damals 26-Jährige saß, mit dem er am 20. Juni 2015 durch die Grazer Innenstadt raste, 36 Menschen verletzte, drei weitere tötete und eine Stadt traumatisierte.

An diesem Samstag steuerte Alen R. gezielt auf Fußgänger zu, er stieg aus, er stach zu. Etwa auf Maryam und Ghorban K., ein afghanisches Ehepaar, das vom Einkaufen beim Spar mit Sackerln in den Händen nach Hause ging. Oder Adis und seine frisch angetraute Ehefrau Adisa Nanić. Er erlag seinen Verletzungen, sie war nach wenigen Wochen Ehe Witwe (die bedrückende Geschichte ihres Überlebens hat sie im FALTER hier erzählt).

Wie das junge Paar wurde auch Alen R. in Bosnien und Herzegowina in eine muslimische Familie geboren worden, während des Jugoslawienkrieges flüchtete er mit seinen Eltern nach Österreich, machte nach der Hauptschule keine weitere Ausbildung, war Sozialhilfeempfänger, schlug seine Frau, die Mutter seiner beiden Kinder, terrorisierte seinen Nachbarn, schoss aus dem Fenster, hatte ein Waffenverbot. Ein durch und durch schwieriger Mensch, psychisch sehr auffällig, er fühlte sich von Marsmenschen verfolgt und schlitterte offenbar auch immer mehr in einen sonderbaren islamistischen Fanatismus.

Phasenweise ging er sechs Mal die Woche in die Moschee, trug stets eine Machete bei sich, ließ sich einen langen Bart wachsen und zwang seine Frau, Burka zu tragen, wie diese später erzählte. Nach seiner Amokfahrt lag der Verdacht nahe, bei Alen R.s Tat könnte es sich um einen islamistisch motivierten Terroranschlag gehandelt haben. Die Polizei hatte dazu jedenfalls nichts Belastendes gefunden. Doch hatte sie auch ordentlich ermittelt?

Vier Stunden nach Alen R.s Verhaftung ging die Polizei in sein Haus, in dem auch seine Eltern wohnten; einen Tag später waren die Beamten wiedergekommen, um den kaputten Stand-PC zu holen. Erst neun Tage nach der Amokfahrt haben die Ermittler das gesamte Haus durchsucht – eine merkwürdig lückenhafte Vorgehensweise, die in der österreichischen Öffentlichkeit erstaunlich wenig thematisiert wurde (der FALTER berichtete darüber ausführlich auf Basis der Gerichtsakten, die der Redaktion zugespielt worden waren).

Was gegen die Anschlagstheorie spricht: Zu Alen R.s Tat hatte sich keine islamistische Gruppe bekannt – und das ist bei islamistischen Terrorattacken unüblich.

Für die Opfer und ihre Angehörigen macht das ohnehin keinen großen Unterschied. In der Justizanstalt Stein endete vergangene Woche eines der traurigsten Kapitel der jüngeren Geschichte der Stadt Graz.

Ihre Nina Brnada

Terror und Anschläge

Die Berichterstattung über Terror und Anschläge zählt zu den traurigen Seiten unseres Jobs. Beim islamistischen Anschlag auf die Wiener Innenstadt am 2. November 2020 waren wir aufgrund der Lage der Redaktionsräumlichkeiten mittendrin. Der FALTER protokollierte aus nächster Nähe die Schreckensnacht, zeichnete wenig später anhand von Justizakten den Radikalisierungsprozess des Attentäters nach, beobachtete die Prozesse gegen die Beitragstäter und wandte sich den Überlebenden und Angehörigen der Opfer zu, die seitens der Politik – im Versuch, ihr eigenes Versagen unter den Teppich zu kehren – allzu schnell vergessen wurden.

