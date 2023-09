Sorry, Sora!

Das Sora-Institut wird bei den nächsten Nationalratswahlen keine Hochrechnungen für den ORF mehr machen (Foto: APA/Roland Schlager)

Ich hoffe, meine Mail geht an den richtigen Verteiler. Weil - Sie haben es heute vielleicht mitbekommen und wenn nicht, erzähle ich es Ihnen gleich - ein falscher Klick auf "Empfänger", ein weiterer auf "Senden", und schon ist es vorbei mit der Karriere. Oder zumindest fast.

Das ist nämlich dem Meinungsforscher Günther Ogris vom Institut Sora passiert. Der hatte sich - wie er sagt - als Privatmann ein paar Gedanken gemacht, wie man den neuen SPÖ-Chef Andreas Babler besser positionieren kann. Er fasste seine Ideen auf 42 ziemlich schlampig formulierten Folien zusammen und präsentierte sie am Montag dieser Woche dem roten Hoffnungsträger. Blöd nur, dass Ogris dann seine Strategie-Analyse am Dienstag statt an Bablers Getreue an einen firmeneigenen Public-Health-Verteiler mit rund 800 Adressen mailte. Wenig später landete sein "How-to-Do-it" natürlich im Postfach diverser Redaktionen.

Der Kurier brachte die Causa heute groß auf seiner Print-Titelseite und zitierte unter der Schlagzeile "SPÖ: Konzept für Wahljahr 2024 irrtümlich geleakt" genüsslich daraus. Dabei ist vieles, was Ogris Babler rät, eher banal. Dass die SPÖ stärkste Partei werden muss, um eine Ampel-Mehrheit zu erreichen, ist ohnehin bekannt. Für die Punchline "Liebe statt Hass = Babler statt Kickl" als Grunderzählung der roten Wahlkampagne braucht man auch keinen Master in Politikberatung. Peinlicher war dann schon, dass sich Ogris auch ungefragt Gedanken über ein rotes Schattenkabinett machte. Prominentester Kopf darin wäre Medienmanager Gerhard Zeiler als Finanzminister gewesen. Etwas, was Zeiler, der 2016 das letzte Mal als SPÖ-Chef im Gespräch war, wohl eher nicht mehr interessiert.

Wie auch immer. Ogris stand plötzlich als roter Ohrenbläser und sozialistischer Stichwortgeber da. Etwas Schlimmeres hätte dem renommierten Sozialforschungsinstitut Sora, das für den ORF an Wahlabenden seit vielen Jahren sehr erfolgreich Hochrechnungen, Wahlforschung und -analysen macht, nicht passieren können. Ogris ist dessen Mitbegründer und Geschäftsführer, sein Firmenpartner ist Christoph Hofinger, ein anerkannter Experte, der zuletzt etwa diesen viel beachteten Text für den FALTER schrieb.

Da nutzte es wenig, dass Ogris wenig später bekannt gab, sich aus dem Kernbereich Wahlforschung bei Sora zurückzuziehen – und auch die SPÖ bestätigte, dass Orgis weder in ihrem Auftrag noch gegen Bezahlung tätig geworden war.

Fast zeitgleich verkündete der ORF, dass er die langjährige Zusammenarbeit mit Sora trotzdem beenden werde und sich für das Superwahljahr 2024 jemand Neuen sucht, der oder die am Wahlabend im Studio den Wähler:innenversteher gibt. Denn "jeglicher Anschein von Einseitigkeit" müsse "unterbunden werden". So schnell reagiert der ORF eher selten, erst recht nicht, wenn Vorwürfe gegen die eigenen Verantwortungsträger vorliegen. Jetzt will man die Leistung ausschreiben.

Und wen freut’s? Natürlich FPÖ-Chef Herbert Kickl. ORF, SORA, die SPÖ - alles sei unter einer Decke, Teil des "Systems", und Ogris ungeschickte Handreichung wörtlich "nichts anderes als einen Aufmarschplan für eine links-linke Bundesregierung".

Tatsächlich gibt die "Panne", wie SPÖ-Chef Babler das Ganze am Ende des Tages dann versöhnlich nannte, einen seltenen Einblick in das Geschäft der Meinungsforschung und Politikberatung. Da sind die Grenzen mitunter durchaus fließend, wie ich hier einmal beschrieben habe.

Alle Parteien arbeiten mit Umfrageinstituten zusammen, die dann wiederum oft für Medien Meinungsforschung oder Hochrechnungen betreiben. ATV etwa kooperierte an Wahlabenden mit Franz Sommer, einem ausgewiesenen Experten, der gleichzeitig seit Jahren für die ÖVP "im Feld" ist (wie man es nennt, wenn man laufend Umfragen macht) und auf deren Klubtagungen referierte. Er muss sich am Rande jetzt auch mit unangenehmen Fragen der Staatsanwaltschaft in der Causa Inseratenaffäre auseinandersetzen. Es war bis zuletzt auch nichts Ungewöhnliches, dass Meinungsforscher Fragen verschiedener Auftraggeber in sogenannten "Omnibus"-Umfragen zusammenfassten. Oder eben Parteien berieten.

Spätestens seit bekannt wurde, dass Sebastian Kurz' Team mit der zwielichtigen Meinungsforscherin Sabine Beinschab Umfragen frisierte und dabei Steuergeld missbrauchte, hätte jedem und jeder in der Branche klar sein müssen, dass für sie zukünftig das Gleiche gelten muss, was sie in Kommentaren und Studio-Analysen gerne von der Politik einfordern: Transparenz und höchste ethische Standards.

Ihre Barbara Toth

Podcast

Wie viel Nähe zwischen Meinungsforschung und Politik bestehen darf, habe ich heute auch im FALTER Radio mit Raimund Löw diskutiert. Die ganze Folge zum Nachhören finden Sie hier.

In eigener Sache

Ein Redakteur der Kronen Zeitung kontaktierte heute FALTER-Chefredakteur, Florian Klenk sowie FALTER-Geschäftsführer Siegmar Schlager, um eine Stellungnahme wegen vermeintlicher Inseratenkorruption einzuholen. Bei der WKStA sei eine anonyme Anzeige ergangen, die dem FALTER vorwirft, die Stadt Wien und die Arbeiterkammer bestochen zu haben. Unterstellt wird: Positive Berichterstattung für Inserate. In Antizipation eines vermeintlichen “Exklusiv-Berichts” durch die Kronen Zeitung nehmen wir zu den völlig haltlosen Anschuldigungen hier Stellung.

Warum Michi Kickl wählt

In seinem dieswöchigen Kommentar beschreibt Florian Klenk anhand eines alten Schulfreundes anschaulich, warum Herbert Kickl für viele Österreicherinnen und Österreicher wählbar wurde – und wie man sie möglicherweise aus den Fängen des Demagogen zurückholen kann.

Die Schande der ÖVP

Seit 999 Tagen wartet Österreich auf ein Klimaschutzgesetz, es wird von der ÖVP blockiert. Völlig abseits der moralischen Bewertung einer solchen Blockade setzt die Volkspartei hier ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, schreibt Benedikt Narodoslawsky im aktuellen FALTER. Denn sie bricht damit eiskalt Abmachungen, die sie zum Teil selbst ausgehandelt hat.

