Nehammer und Kindergeburtstage bei McDonald’s

Diesen Sommer las ich im Urlaub "Jahre mit Martha" von Martin Kordic. Etwa in der Mitte des Buches erinnert sich die Romanfigur Zeljko, ein junger Mann, dessen Eltern als Arbeitsmigranten aus dem Balkan nach Deutschland kamen und der eine Kindheit in Armut verbrachte, an seine Kindergeburtstagsparties bei McDonald's.

Wenn Du als Familie in Armut leben musst, "ermöglicht Dir McDonald's für hundert Euro ein zweistündiges, maximal großes Ereignis", sagt Zeljko. Und die Mutter, die kaum Deutsch sprach, konnte einen Geburtstag bei McDonald's alleine schaukeln, während der Vater als Bauarbeiter auf Montage war. Der Tag, an dem Zejko das erste Mal statt der Juniortüte einen ganzen Big Mac bestellen durfte, war für ihn ein ganz besonderer: endlich kein Kind mehr, endlich ein Erwachsenenmenü.

An diese Stelle im Buch musste ich denken, als ich gestern das heimlich aufgenommene Video sah, auf dem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), sich darüber empört, dass SPÖ-Chef Andreas Babler behaupte, es gebe in Österreich Kinder, die keine warme Mahlzeit bekämen: "Wisst's was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's", sagt Nehammer in diesem Amateurvideo.

In dieser Aussage schwingt viel mit: Erstens, Kinderarmut existiere in Österreich nicht so wie von Opposition, Hilfsorganisationen und Medien kolportiert. Und zweitens der Vorwurf, Eltern, die in Armut leben, würden sich zu wenig um das Wohl ihrer Kinder kümmern. "Was ist eigentlich mit den Eltern?", fragt Nehammer im Video. Einen Burger bei McDonald‘s, den können sich doch sogar die Armen leisten.

Heute schickte Kanzler Nehammer ein Erklärvideo hinterher, in dem er auf die erhöhten Sozialleistungen in Österreich hinwies. Aber auch sagte, wenn ein Kind in Österreich keine warme Mahlzeit bekomme, seien Mutter und Vater verantwortlich. Diese müssten schließlich auch darauf schauen, dass Kinder ihre Zähne putzen und nicht zu spät ins Bett gehen.

Etwa 368.000 Kinder in Österreich sind ausgrenzungs- und armutsgefährdet. 447.000 Menschen in Österreich fehlte 2022 das Geld, um sich jeden zweiten Tag Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit leisten zu können. Im Jahr 2021 waren es noch 267.000. Das zeigt die massiven Auswirkungen der hohen Inflation und der gestiegenen Lebensmittel-, Wohn- und Energiekosten.

78.000 von denen, die sich nicht jeden zweiten Tag eine ausgewogene Mahlzeit leisten können, sind unter 18 Jahre alt, 18.000 sogar jünger als sechs Jahre. Diese Zahlen hat die Statistik Austria erhoben. Auch die Caritas hat in ihren Sozialberatungsstellen eine Umfrage gemacht: 76 Prozent derer, die sich dort anstellen, müssen auf vollwertige Mahlzeiten verzichten. 70 Prozent können abgenutzte Kleidung nicht ersetzen. Rund die Hälfte der Befragten hat kein zweites Paar Alltagsschuhe.

Kanzler Nehammer hat nur in einem Punkt recht. Viele von ihnen essen regelmäßig Junkfood - weil es schnell satt macht und leistbar ist. Wenn gegen Monatsende das Geld ausgeht, kommt das Toastbrot mit einer Scheibe Wurst auf den Teller.

Das hat natürlich Auswirkungen: Kinder, die in Armut aufwachsen müssen, sind häufiger adipös, können sich in der Schule schlechter konzentrieren, weil sie oft in der Früh kein ausgewogenes Frühstück hatten.

So gerne Zeljko beim "Mäci" aß, auch er hätte seine Geburtstage lieber woanders gefeiert: "Es war traurig, als Kind am Geburtstag mit einer überforderten Mutter und zehn auf Cola durchdrehenden Kids in einem blassen Burgerrestaurant zu sitzen und sich nichts mehr zu wünschen, als dass sich der eigene Vater hinter der Maske von Ronald McDonald verbirgt."

Ein Kanzler, der gegen Kinderarmut kämpft, statt sich über überforderte Eltern und Fast-Food-Kultur lustig zu machen, wäre auch nicht schlecht.

Ihre Nina Horaczek

Let them eat burgers

Karl Nehammers Aussagen sind inzwischen auch in internationalen Medien aufgeschlagen: "Let them eat Burgers" titelt etwa Politico Europe.

Stimmen aus dem Netz

Seitdem das Nehammer-Video veröffentlicht wurde, überschlagen sich die Reaktionen im Netz. Der Kanzler wurde umgetauft ("Karl McDonald, Bundeskanzler"), ein Unbekannter soll maßenweise Burger und Pommes ins Kanzleramt liefern haben lassen. Weniger lustig aber ziemlich on point war Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich, als er schrieb: "In Österreich muss niemand verhungern oder im Winter erfrieren. Weil wir in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen haben. Aber wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung."

