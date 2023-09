Das neue ABC des Schwangerschaftsabbruchs

Abtreibungen finden immer statt; die Gesellschaft entscheidet, wie sicher und zugänglich sie sind. (Foto: Gayatri Malhotra | Unsplash)

Frauenorganisationen schlagen Alarm, Gynäkologinnen warnen vor abnehmenden Abtreibungs-Rechte und neue Initiativen wollen vermeiden, dass der Zugang zu Abtreibungen bedroht wird. Gegner und Befürworter demonstrieren vor Krankenhäusern. Was ist da los? Zur Einordnung der aktuellen Debatte rund um Schwangerschaftsabbrüche, ein kleines ABC:

Da wäre einmal E wie Embryo.

In Plastiksackerln landete das Plastikfigürchen eines heranwachsenden menschlichen Lebewesens im Postfach der Abgeordneten des Vorarlberger Landtags. Kunstblut durfte auch nicht fehlen. Der Absender? Die fundamentalchristliche Stiftung "Citizen Go" (sie sind etwa auch in diesem Bericht vertreten).

Seit der letzte Vorarlberger Gynäkologe, der in seiner Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführt, so langsam an die Pension denkt, eine neue Abtreibungspraxis neben dem Krankenhaus Bregenz erst 2024 fertig gebaut sein wird, sind die Wogen im westlichsten Bundesland kaum zu glätten: Müssen die betroffenen Frauen für einen Schwangerschaftsabbruch bald einige Stunden nach Tirol pilgern? Oder wird es doch möglich sein, die Abbrüche am Landeskrankenhaus Bregenz durchzuführen?

Gestern, am Internationalen Safe Abortion Day, hielten mehrere Dutzende eine Mahnwache vor dem Landhaus ab. Und prangerten vor allem Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) an, der auf Druck kirchlicher Organisationen zurückgerudert war und noch am Dienstag meinte es sei keine leichte Aufgabe, "Lebensschutz und Fristenregelung unter einen Hut zu bringen." Eine lückenlose Versorgung könne er den Frauen jedenfalls nicht versprechen.

Wobei wir bei F wie Fristenlösung wären. Drei Monate nach Beginn einer Schwangerschaft hat eine Frau nach Beratung einer Ärztin oder eines Arztes Zeit, diese abzubrechen. Mit Medikamenten oder wenn nötig, operativ. Vor nun fast 50 Jahren haben Aktivistinnen und Politikerinnen diese Regelung in Österreich erkämpft. Und nun sorgen sich viele Bürger:innen, dass dieses Recht angegriffen werden könnte.

Anstatt noch einen Schritt weiterzugehen:

Wer F sagt, muss auch S wie Strafgesetz sagen. Das österreichische Recht duldet Schwangerschaftsabbrüche zwar, macht sie straffrei, legal sind sie aber genau genommen nicht (mehr dazu etwa hier). Aktivistinnen, Gynäkologinnen, Politikerinnen und Kommunikationsexpertinnen – darunter etwa die Vorständin der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung der Klinik Ottakring Barbara Maier, Volkshilfe-Chef Erich Fenninger, oder die Vorsitzende der Grünen Frauen Meri Disoski – fordern im Rahmen der neuen Initiative "Aus Prinzip" deshalb, den Paragrafen 96 zu streichen.

Also: Aus Prinzip Abtreibungen straffrei zu machen und so gegen eine Stigmatisierung der Frauen und durchführenden Ärzt:innen anzukämpfen.

Aus Prinzip auch dafür sorgen, dass die Krankenkasse die Kosten für diese Abbrüche übernimmt, ein Schwangerschaftsabbruch sei schließlich "eine Gesundheitsleistung wie jede andere", so Gynäkologin Meier. Im Moment kostet ein Abbruch zwischen 600 und 800 Euro. Auch kostenfreie Verhütung hilft, sodass Frauen erst gar nicht ungewollt schwanger werden.

Aus Prinzip vielleicht sogar Frankreich zum Vorbild nehmen und zu versuchen, das Recht auf Schwangerschaftsabbruch auf Verfassungsebene zu bringen.

Und dann war da noch T wie Tirol. Während das Wort Fristenlösung die einen zusammenzucken lässt, strecken die andren dabei die Faust gen Himmel. Auch in Tirol gab es lange nur einen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche durchführte, nun sollen zwei junge Kolleginnen dazukommen. Und doch entspannt das die Lage nicht, im Gegenteil: Als vergangene Woche bekannt wurde, dass das Land ein "Abtreibungsregister" mit "Angaben zu den Motiven der Frauen" planen würde, explodierte die Diskussion. Christine Baur, die Tiroler Frauensprecherin der Grünen, nannte es gar einen "Frontalangriff auf die Selbstbestimmungsrechte von Frauen".

Doch ganz so stimmte das nicht: Das Land Tirol hatte im Auftrag der Tirol Kliniken lediglich einen Antrag auf eine Wissenschaftsförderung von 100.000 Euro eingebracht. Für eine anonyme Studie. Nicht, um individuelle Motive zu erforschen (die weitgehend bekannt sind), sondern um wichtige Informationen einzuholen - etwa, wie viele Frauen in welchen Altersgruppen einen Schwangerschaftsabbruch durchführen wollen. Bisher gibt es dazu nur Schätzungen.

Hätte man dieses Wissen, könnten Forderungen nach mehr Ärzt:innen nicht mehr so leicht ignoriert werden. "Analog zu bereits in zahlreichen anderen Ländern in Europa in Anwendung befindlichen Schwangerschaftsabbruchregistern, sollen bei einer Umsetzung - das Projekt folgt damit strengen wissenschaftlichen Grundsätzen - zwischen kriminologischen, medizinischen und sozialen Gründen unterschieden werden - eine individuelle Motivforschung ist nicht Gegenstand eines solchen Registers in Tirol", schreibt eine Sprecherin des Landes auf FALTER-Anfrage.

Eine ruhige Diskussion – wie wir sie etwa versucht haben, hier im FALTER Radio zu führen – würde dem Thema guttun. Wachsam zu bleiben, die Situation in Ländern wie Polen genau zu betrachten, ist dennoch wichtig. Eine Abnahme der Reproduktionsrechte ist schließlich auch immer eine Abnahme der Frauenrechte – und damit ein Zeichen für eine bröckelnde Demokratie.

Ihre Katharina Kropshofer

