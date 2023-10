FPÖ in Kabul: Die gescheiterte Gefangenenbefreiung

Die Taliban nutzen den FPÖ-Besuch für eine staatsmännische Inszenierung (Foto: Screenshot X/TOLOnews)

Von Wien nach Istanbul und dann weiter mit der afghanischen "Kam Air", einer Fluglinie, die aus Sicherheitsgründen in der EU nicht landen darf. Der Langzeit-Freiheitliche Andreas Mölzer hat ein ungewöhnliches Hobby: "Ich mache seit vierzig Jahren mit Freunden private Reisen zu den politischen und kulturellen Absonderlichkeiten dieser Welt", erzählt er dem FALTER kurz nach seiner Rückkehr aus Kabul.

Frühere Reiseziele waren die islamistischen Mullahs in Teheran oder die kommunistischen Guerillakämpfer des "Leuchtenden Pfades" in Peru. Jetzt eben Afghanistan, wohin Mölzer vorige Woche von seinem Freund, dem Freiheitlichen Johannes Hübner, mitgenommen wurde. "Eigentlich wollten wir schon im Vorjahr dorthin reisen, aber es gab keine Flüge." Dass die Reisegesellschaft größer geplant war, dass auch Axel Kassegger, bis vor Bekanntwerden des Afghanistan-Trips außenpolitischer Sprecher der FPÖ, ursprünglich an Bord kommen wollte, erfuhr Mölzer laut eigenen Angaben erst kurz vor der Abreise.

Übrig blieben schließlich neben Mölzer und Hübner der aus Ägypten stammende Gynäkologe Moustafa Eltelby, der 2002 für die Freiheitlichen in Wien kandidierte, sowie Ronald F. Schwarzer, Autor in der rechtsextremen Postille Eckartbote und Gastgeber im "Ferdinandihof", einem barocken Veranstaltungsort beim Wiener Naschmarkt, den auch der rechtsextreme Identitäre Martin Sellner gerne besucht.

Bei ihren Gesprächen mit hochrangigen Taliban-Vertretern wie Amir Khan Muttaqi, dem Taliban-"Außenminister", den kein demokratischer Staat anerkennt, setzten sich die blaue Reisegruppe für einen Österreicher ein. Sein Name: Herbert Fritz.

Der bekannte Rechtsextremist ist 84 Jahre alt, war Mitbegründer der später wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung aufgelösten Nationaldemokratischen Partei (NDP) und marschierte 2021 mit den Identitären in Wien auf. Anfang des Jahres schrieb "Völkerfreund Herbert Fritz" im rechtsextremen Monatsmagazin Info direkt über seine Urlaubsreise durch das von den Taliban beherrschte Land: "Ich fühlte mich absolut sicher." Eine glatte Fehleinschätzung. Im Juni nahmen die Taliban ihn wegen Spionageverdachts fest.

"Ich kenne Dr. Fritz nicht persönlich, aber er ist mir natürlich wegen seiner Zeitschrift Der Völkerfreund seit vielen Jahren ein Begriff“, sagt Mölzer. Den Taliban erklärte die österreichische Reisegruppe, dass es für die afghanischen Islamisten keine guten Schlagzeilen gibt, wenn ein 84-jähriger Österreicher bei ihnen im Gefängnis stirbt.

"Sie waren auch recht einsichtig, aber leider sind unsere Bemühungen daran gescheitert, dass die Taliban noch keine ordentlichen Strukturen haben", sagt Mölzer. "Er ist nämlich vom Geheimdienst inhaftiert und es gibt noch keine funktionierende Kommunikation zwischen den Behörden."

Dass das österreichische Außenministerium dem alten Herrn nicht helfe, empört den langjährigen FPÖ-Politiker: "Auch ein Rechtsextremer hat ein Recht auf Unterstützung durch das Außenministerium. Schließlich ist er 84 Jahre alt und krank."

Neben einer gescheiterten Gefangenenbefreiung ging die Reisegruppe auch auf Fact-Finding Mission mit Talibanbegleitung. "Wir sind rund fünfhundert Kilometer durch das Land gefahren", erzählt Mölzer, "über Pässe, die höher sind als der Großglockner, bis ins Bamiyan-Tal, wo früher die berühmten Buddha-Statuen standen. Dort ist es wie bei uns im 13. Jahrhundert, aber mit Kalaschnikows und Toyota Corolla."

Neben dem Rechtsextremen Fritz seien auch Frauenrechte Thema zwischen den FPÖ-Mitgliedern und den Taliban gewesen. "Wir waren sogar in einer Mädchenschule. Es stimmt nicht, dass die Mädchen nicht in die Schule gehen dürfen. Sie dürfen bis 12 Jahre die Grundschule besuchen. Die Taliban haben uns gesagt, in der Scharia steht nirgends, dass Frauen nicht studieren dürfen. Aber in Afghanistan haben die vielen Stammesführer einen großen Einfluss und diese wollen nicht, dass die jungen Frauen studieren."

Dass seine Reise zu den Taliban innerparteilich Konsequenzen haben könnte – schließlich schloss FPÖ-Chef Herbert Kickl einen Parteiausschluss nicht aus, – glaubt Mölzer nicht: "Ich bin in der FPÖ formal ein einfaches Parteimitglied. Ich habe seit zehn Jahren kein politisches Mandat mehr. Ich war auf dieser Reise alleine aus journalistischem Interesse."

Ihre Nina Horaczek

