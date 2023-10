Die fast zu große Vernunft des ÖGB

Das alljährliche sozialpartnerschaftliche Ringen hat heute offiziell begonnen (FOTO: APA/Helmut Fohringer)

Eigentlich hätten die Tarifverhandlungen zwischen dem Vertreter der Metallergewerkschaft, Reinhold Binder, und dem Vertreter der Arbeitgeber, Stefan Ehrlich-Adám, in Minuten vorbei sein können, denn die von Binder geforderte Lohnerhöhung von 11,6 Prozent war korrekt wie nie zuvor. Ehrlich-Adám sah sich dennoch bemüßigt, sie "gefährlich überhöht" zu nennen, denn jede andere Reaktion hätte ihn in der Industrie desavouiert.

Daher muss man nachträglich sagen, dass Binders Forderung zu niedrig war, um sich gemäß dem üblichen Ritual nach tagelangem Feilschen auf diese korrekten 11,6 Prozent zu einigen. Doch Binder wollte angesichts der hohen Teuerung maximal behutsam agieren und so viel gewerkschaftliche Vernunft wurde missverstanden.

Dabei hat Binder seine Forderung diesmal nur wieder exakt gemäß der einst unbestrittenen "Benya-Formel" erstellt: Lohnerhöhung = zurückliegende Inflation + Produktivitätszuwachs. (Die Jahresinflation nahm er mit 9,6 Prozent an, den Produktivitätszuwachs mit zwei Prozent, macht zusammen 11,6 Prozent).

Die Formel hat einen guten ökonomischen Grund: Wenn wir wegen eines Produktivitätszuwachses von zwei Prozent 102 statt 100 Metallgegenstände produzierten, die sich aufgrund der Inflation um 9,6 Prozent verteuerten, so bleibt die Bevölkerung in der Lage, diese 102 Gegenstände auch zu kaufen.

Natürlich kauft sie in der Realität nicht nur eigene Waren, aber wenn alle Volkswirtschaften der EU nach der Benya-Formel agieren, so geht sich das in Summe aus. Leider war das jedoch ab 2000 nicht mehr der Fall: Voran Deutschland, aber auch die Niederlande und Österreich haben im Gegensatz zu Frankreich, Italien oder Spanien nicht mehr ihren vollen Produktivitätszuwachs berücksichtigt.

Sie haben dank niedrigerer Lohnerhöhungen wirtschaftliche Vorteile gegenüber dem "Süden" erzielt und das erschüttert das gesamte System: Die EU kann, anders als die USA, nicht mehr annähernd selbst kaufen, was sie jedes Jahr produziert. Vor allem Deutschland erzielt immer größere Handelsbilanzüberschüsse, obwohl Ökonomie und EU eigentlich fordern, dass kein Land dauerhaft Überschüsse erzielen soll.

Der Direktor des "Instituts für höhere Studien" (IHS), Holger Bonin, nannte die Forderung Binders denn auch "unerwartet niedrig" und meinte, man sollte allenfalls darüber nachdenken, ob sie zwingend als Vorbild für alle Branchen dienen müsse.

Er könnte sich in Zukunft einen "Systemwechsel" vorstellen, der die Benya-Formel flexibler gestaltet. Leider vergaß er hinzuzufügen, dass es 2000 den denkbar größten Systemwechsel gegeben hat, indem man den "Produktivitätszuwachs" voran in Deutschland nicht mehr voll berücksichtigt hat.

Der Vertreter der Gewerkschaft der Privatangestellten, Karl Dürtscher, nannte einen niedrigeren als den von Binder geforderten Lohnabschluss denn auch zu Recht "inakzeptabel".

Insgesamt betrachtet schneidet Österreich derzeit im Vergleich zu Deutschland wirtschaftlich noch klar besser ab (während Deutschlands Wirtschaft im ersten Quartal 2023 schon um drei Prozent schrumpfte, wuchs die Österreichs noch um 1,9 Prozent. Erst seither schrumpfen beide Wirtschaften - die Deutschlands freilich weit stärker).

Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Österreich die Kaufkraft seiner Bevölkerung nie im Ausmaß Deutschlands reduziert hat. Und die Regierung - entgegen des Märchens, sie habe bei der Teuerung versagt – durch Zahlungen an die Bevölkerung dagegen gehalten hat. Ein Lohnabschluss in der Höhe der Forderungen Binders wäre dazu ein weiterer Beitrag gewesen.

Ihr Peter Michael Lingens

Ärgernis der Woche

Wie kam der SPÖ-Bezirkskaiser Ernst Nevrivy zu seinem idyllischen Badeplatz? Wo war die Leistung des Politikers? Und was war die Rolle des Kleingarten-Vereins? Die Cover-Geschichte des dieswöchigen FALTER von Soraya Pechtl und Martin Staudinger und Florian Klenk können Sie schon jetzt hier lesen.

Neues aus der FALTER-Welt

Gestern, Sonntag, fand die erste FALTER Arena im voll gefüllten Wiener Stadtsaal statt. Unter dem Motto "Journalismus Live" diskutierten internationale Journalistinnen und Medienleute über die Vertrauenskrise in der Branche. Die Liedermacherin Anna Mabo sorgte für ebenso kurzweilige wie kluge musikalische Begleitung. Einen Ausschnitt des Events können Sie am Donnerstag im FALTER Radio hören. Die nächste FALTER Arena findet am 8. Dezember statt, Tickets gibt es hier.

Deep Dive

Was Stefan Niggemeier, der wichtigste Medienkritiker des deutschsprachigen Raumes und ebenfalls Gast in der FALTER Arena, zur mangelnden Fehlerkultur im Journalismus und den antidemokratischen Potential von Fake-News sagen hat, können Sie auch in seinem Interview mit Barbara Tóth nachlesen.

Die klügsten Köpfe ...

... der Wissenschaft wurden heute mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Katalin Karikó und Drew Weissmann waren maßgeblich an der Entwicklung der mRNA-Technologie beteiligt, die in Form der Impfung nicht nur mithalf, die Corona-Pandemie einzudämmen, sondern auch Krebsbehandlungen revolutionieren könnte. Eine mehr als verdiente Auszeichnung also. Manchmal hat das Nobelpreis-Komittee aber auch schon ins sprichwörtliche Klo gegriffen: Hier eine Liste der größten Pannen des wohl wichtigsten Wissenschaftspreises der Welt.

