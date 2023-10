Krone gegen FALTER: Hintergründe einer Intrige

Retorsionsjournalismus in Wort und Bild (Screenshot: Kronen Zeitung)

Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie die "Kronen Zeitung" arbeitet. Vielleicht haben Sie es ja schon bemerkt: Das Blatt, aber auch die Boulevardmedien "heute" und "Österreich", machte sich vergangene Woche ein Späßchen mit mir und stellte mich auf Seite 3 vor einem Millionenpublikum als korrupt dar.

Warum das? Vergangenen Mittwoch kontaktierte mich ein Kollege der Krone per SMS, Christoph Budin. Ein Mann mit besten Kontakten zur ÖVP, wie Peter Pilz auf ZackZack anhand von Budins Chats dokumentierte.

Er bat mich darum, "asap", also "as soon as possible" zu einer anonymen Anzeige Stellung zu nehmen. Der FALTER, so hieß es angeblich in der Anzeige, habe den Bürgermeister von Wien und die Arbeiterkammer mit wohlwollender Berichterstattung bestochen und dafür viel zu viele Inseratengelder lukriert. Trotz niedriger Reichweite. Die WKStA ermittle gegen mich.

Ich bat Herrn Budin um die Zusendung der anonymen Anzeige, um mir ein Bild machen zu können. Aber er schickte mir nur drei abfotografierte Seiten. Mehr dürfe er nicht hergeben: "Redaktionsgeheimnis". Ich rief also bei der WKStA an und bat um Akteneinsicht. Doch die bekam ich nicht, denn, so die Mitteilung, es gebe gar kein Verfahren gegen mich und daher auch keine Akteneinsicht. So sehe es der Erlass nun mal vor.

Die WKStA bestätigte der Krone also das Vorliegen einer anonymen Anzeige, mir gegenüber gab sie aber keine inhaltliche Auskunft dazu. Die Krone hatte, was sie wollte. Die Schlagzeile: "Falter-Affäre: Was in der brisanten Anzeige steht".

Und in einem Tweet setzte die Krone noch eins drauf: "Falter-Affäre: Verdacht auf Untreue und Bestechung rund um die Stadtzeitung, die WKStA nimmt Ermittlungen auf".

Das war glatt gelogen und WKStA-Sprecher René Rupprecht wies Budin explizit darauf hin, wie er mir erzählte. Die WKStA nahm nämlich gar keine Ermittlungen auf. Und es gibt auch keinen "Verdacht auf Untreue und Bestechung". Es gab nur eine anonyme Anzeige, die das insinuierte. Ob ein Verfahren eingeleitet wird, entscheidet die WKStA erst. Das geschieht nur, wenn es einen "Anfangsverdacht" gibt. Und selbst der sagt noch nichts darüber aus, ob ich korrupt bin.

Ich wusste, was nun folgen würde. Eine Kampagne und der Versuch einer Schuldumkehr. Die "Krone" druckte den Inhalt der anonymen Anzeige, aber recherchierte nicht, ob er überhaupt stimmt. Man druckte ein Bild von mir dazu und darüber als einzigen Beweis einen Satz, den ich geschrieben hatte.

Er lautet: "Natürlich werden Inserate gegen positive Berichterstattung gedealt. Wer das bestreitet lebt hinter dem Mond". Die Krone druckte darunter auch noch einen Satz aus der anonymen Anzeige: Diese meine Äußerung könne man "nur dahingehend interpretieren, dass (ich, Anm.) selbst mit dem Dealen von Inseraten für positive Berichterstattung aus eigener Erfahrung bestens vertraut bin". Einige ÖVP-Politiker retweeteten die Krone-Fake-News.

Tatsächlich entstammte der Satz einem Tweet, in dem ich die Inseratenkorruption der Krone thematisierte. Die hatte nämlich am Tag, als die Ermittlungen gegen Sebastian Kurz publik wurden, auf dem Titelblatt allen Ernstes verkündet, dass einem Rauchfangkehrer die Leiter umgefallen war und dass sich der Salzburger Landeshauptmann hatte impfen lassen. Sie hielten die negativen Schlagzeilen von Kurz fern.

Die Wahrheit ist: Der FALTER dealt weder Inserate gegen Berichterstattung, noch bekommt er besonders viel Geld von der öffentlichen Hand, anders als das Eva Dichands "heute"-Zeitung insinuiert.

Im Gegenteil: Die öffentlichen Stellen halten uns kurz. Im ersten Halbjahr 2023 bekamen wir 200.000 Euro an Inseraten. Die Dichands 10.000.000 Euro. Also fünfzig Mal so viel. Mehr Details finden Sie in diesem Artikel von Armin Thurnher.

Die Wahrheit ist auch: Thomas Schmid, ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium, gestand vor der WKStA, dass er Steuergeld an die Dichands bezahlte, damit diese über Sebastian Kurz wohlwollend berichten. Sebastian Kurz, so Schmid, habe das so gewollt. Kurz und die Dichands bestreiten das.

Warum machen die Dichands so eine Kampagne? Erstens, weil wir über die mutmaßliche Inseratenkorruption der "Krone" und der Gratiszeitung "heute" informiert haben. Hier etwa oder hier oder hier. Wir haben auch über die Einvernahme eines ehemaligen Krone-Ressortleiters berichtet, der Dichand schwer belastet. Dass der Mann übrigens auch die Wiener SPÖ belastete, habe ich hier aufgeschrieben.

Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Die anonyme Anzeige ist ganz offensichtlich von einer juristisch hochgebildeten Person verfasst worden, die in der Oberstaatsanwaltschaft oder Generalprokuratur arbeitet(e). Gewisse Wortfolgen und der sehr spezielle "Erlass-Jargon" (der Anonymus verwendete etwas das Wort "tenorieren") deuten darauf hin. Diese Person hat zudem offenbar Zugang zu den Ermittlungsakten von Sebastian Kurz und Eva Dichand und faksimiliert in ihrem Schriftsatz Passagen, die noch nicht medial verbreitet wurden. Die Person, die die Anzeige verfasst hat, ist also ein Behörden-Insider und wohl auch Teil des Verteidigerteams von einem der Beschuldigten.

Was ist der Sinn der Anzeige gegen uns? Nur Schmutz auf uns zu werfen? Das wäre zu wenig. "Das Verteidigerteam weiß, dass die Anzeige zurückgelegt wird", erzählt mir ein in die Ibiza-Causa involvierter Anwalt, "und es wird dann das entsprechende Judikat medial vermarkten. Seht her, werden die Verteidiger sagen, die Justiz stellt das Verfahren gegen den linken Falter ein! Aber gegen die ÖVP wird weiter ermittelt! So links ist die WKStA!"

Es werden sich mit Sicherheit ein paar Journalisten in "Krone", "Heute" oder "Österreich" finden, die diesen Spin weitertragen, um Stimmung gegen die Korruptionsbehörde WKStA zu machen, die gegen diese Unternehmen ermittelt. Man nennt das "Litigation PR", also die kommunikative, strategische Betreuung von Strafprozessen.



Und jetzt stellen wir uns gemeinsam die Frage: Cui bono?

Ihr Florian Klenk

