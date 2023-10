Manche Welt liegt in Innsbruck - die wahre ist es nicht

Nicht nur bei Touristen beliebt: Das "Goldene Dachl" in Innsbruck (Foto: APA/Roland Schlager)

Gestern Abend hatte ich zwei sehr liebe Freundinnen zu Besuch. Die eine arbeitet als Grafikerin, die andere im Bankwesen. Wir hatten einander länger nicht gesehen, sprachen über unsere Familien, das Aufwachsen am Land, wir sprangen ziemlich hin und her, bis wir bei einem Thema kleben blieben: Künstliche Intelligenz (KI).

Die Bankerin hatte eine App gezeigt, mit der man mithilfe einiger Fotografieren Avatare seiner selbst in verschiedenen historischen Epochen generieren kann.

Ein Schabernack. Großes Gelächter. Das war der kleinere Teil der Diskussion.

Bald und deutlich beunruhigter sprachen wir über die schon eingetretenen und noch zu erwartenden Folgen dieser Technologie. Beide Frauen hatten sich eingehend damit auseinandergesetzt, welche Auswirkungen KI-Systeme für ihre eigenen Arbeitsplätze haben würden. Die Grafikerin war eher pessimistisch, die Bankerin zweckoptimistisch, ich hin- und hergerissen. Wir alle drei aber waren uns einig, dass da - ziemlich unkontrolliert - eine richtig große Sache auf uns alle zukommt.

Ich erzähle das so ausführlich, weil ich zuvor, ebenso gestern, einen jungen, sehr höflichen, schwarz gekleideten Mann getroffen hatte: Evgeny Morozov. Der belarussische, in Harvard ausgebildete Publizist, genießt den Ruf des "schärfsten und klügsten Techkritikers", wie die Hamburger Zeit vor Kurzem schrieb. Er hat sich jedenfalls als Kartograph des Webs einen Namen gemacht.

Mit Blick auf den Donaukanal – das bei der Friedensbrücke ansässige Institut für die Wissenschaft des Menschen hatte das Gespräch organisiert – erzählte Morozov mir über sein Unbehagen gegenüber den Weltuntergangsphantasien der großen Tech-Konzerne, die die neuen Generationen der KI-Systeme als allmächtige apokalyptische Reiter einer Tech-Dystopie promoten - mutmaßlich, um die eigenen Produkte als einzig mögliche Rettung gleich mitzuliefern. Er erzählte mir von der numerischen Verengung der Welt, wenn diese nur mehr auf Daten aufbaut. "Künstliche Intelligenz ist weder künstlich noch intelligent”, meinte Morozov auch noch. Im Grunde sei der Begriff ein Überbleibsel aus dem Kalten Krieg und eines Systems, das längst nicht mehr existiere.

Die anachronistische Wiege aber, das hat Morozov mehrfach betont, sage wenig über die Potenz der Systeme aus. Morozov macht sich wenig Illusionen darüber, dass die Künstliche Intelligenz an einem Wendepunkt steht (dazu bald mehr im FALTER). Es gehe dabei aber weniger um eine baldig drohende Übernahme durch überpotente KI-Systeme, sondern um eine schon bestehende Übermacht von unbändigen Tech-Konzernen.

Auf dem Rückweg in der U-Bahn erinnerte ich mich an eine Meldung der Kollegen von Ö1 von vor ein paar Tagen, wonach die Regierung ihre KI-Strategie überarbeiten wolle. Das kann man nur begrüßen. Und man muss hoffen, dass dieses Mal wahre Experten mitschreiben dürfen und angehört werden.

Die letzte KI-Strategie (sie wurde vor zwei Jahren präsentiert) hat eine Beratungsagentur erstellt, die zwar wenige Expertise in Digitalisierung, dafür ein anderes Distinktionsmerkmal aufweisen konnte: Die Nähe zur Volkspartei. Der Gründer der Beratungsfirma hatte einst im Kabinett Ernst Strassers gedient, seither schneidet die Firma bei öffentlichen Aufträgen immer wieder mit.

Da passt es auch gut, dass sich der reisefreudige Staatssekretär für Digitalisierung im Finanzministerium, Florian Tursky, nach neuen Aufgaben umsieht. Er ließ sich immer gerne im Silicon Valley vor den Fassaden der einflussreichen Tech-Unternehmen ablichten. Offenbar hat er insgeheim aber vom Goldenen Dachl geträumt.

Denn jetzt will Florian Tursky für die ÖVP Bürgermeister von Innsbruck werden. In Österreich steigt die Karriereleiter hoch, wer von der Hauptstadt in die Provinz geht.

Nur, dass dieser Weg einzelnen vorbehalten ist.

Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Abend

Ihre Eva Konzett

Teurer Spaß

Die Bundesregierung kommt dem Verlangen der Bürgerinnen und Bürger nach Information nach. Wer sich über die aktuellen Entwicklungen in der KI-Strategie informieren möchte, kann das über einen Newsletter tun. Hier kann man sich anmelden. Übrigens: Die Webseite hat fast 100.000 Euro gekostet.

