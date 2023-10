Literaturnobelpreis an Jon Fosse

Dem norwegischen Autor Jon Fosse wurde der Literaturnobelpreis zugesprochen (Foto: APA/dpa/Boris Roessler)

Woran merkst du als Theaterkritiker, dass ein Dramatiker den Literaturnobelpreis gewonnen hat? Eine 20 Jahre jüngere Redakteurin von deiner alten Zeitung ruft an und fragt, ob du schon mal was von diesem Norweger gehört hast und vielleicht sogar was über ihn schreiben könntest. Ja, hab ich. Und ja, mach ich. Auch jetzt gleich ein Maily? Auch das.

Über Jon Fosse habe ich einmal geschrieben, er sei "der Kjetil-Andre Aamodt des Theaters: ein perfekter Techniker, sehr erfolgreich und extrem wortkarg." Damals, vor 20 Jahren, war das ein witziger Vergleich. Heute muss man erklären, dass Kjetil-Andre Aamodt ein norwegischer Skirennläufer war. Jon Fosse wiederum ist ein norwegischer Romancier, der am Anfang des 21. Jahrhunderts ein paar Jahre lang ein enorm erfolgreicher Dramatiker war.

Seine Stücke sind Kammerspiele, in denen nicht viel passiert und nicht viel geredet wird – und die genau daraus ihre Spannung beziehen. Weil Fosse seine Figuren oft immer wieder dieselben Sätze variieren lässt, hat man ihn mit Thomas Bernhard verglichen; tatsächlich hat Fosse ein paar Bernhard-Stücke ins Norwegische übersetzt. Der Unterschied ist nur: Bei Fosse reden die Menschen nicht so, weil sie das wollen, sondern weil sie nicht anders können. Es gibt sonst einfach nichts zu sagen.

Das erste Fosse-Stück, das auf Deutsch aufgeführt wurde, war im Sommer 2000 "Der Name" bei den Salzburger Festspielen. Es geht um ein junges, werdendes Elternpaar, das auf Besuch bei den Eltern der Frau ist und sich noch nicht auf einen Namen für das Kind geeinigt hat: "Olav? Du machst Witze!" Im Jahr darauf war erstmals in Wien ein Fosse-Drama zu sehen, "Traum im Herbst" im Akademietheater.

Im Archiv habe ich einen Artikel gefunden, aus dem hervorgeht, dass ich den Autor damals interviewt habe; erinnern kann ich mich daran komischerweise nicht mehr. Wir haben jedenfalls weniger über seine Stücke als über seinen Roman "Melancholie" gesprochen, der damals gerade auf Deutsch erschienen war. Fosse erzählte, dass er am liebsten in der Früh schreibe, weil er da noch einen klaren Kopf habe, abends schreibe er nur sentimentales Zeug. "Schreiben ist eine sachliche Angelegenheit. Sobald es persönlich wird, ist es schlecht."

In den letzten Jahren hat Fosse sich wieder ganz auf das Prosaschreiben verlegt, von den Bühnen ist er weitgehend verschwunden. Eine der letzten Fosse-Inszenierungen, die ich gesehen habe, ist mehr als zehn Jahre her: "Traum im Herbst" auf Französisch, 2011 bei den Wiener Festwochen. In dem Stück geht’s um ein Ex-Paar, das sich nach Jahren wieder begegnet; der großartige Regisseur Patrice Chéreau verlegte die Handlung von einem Friedhof in den Louvre und entdeckte mit Valeria Bruni-Tedeschi und Pascal Greggory erstaunlich viel Sex in dem eigentlich nicht sonderlich erotischen Text.

Jon Fosse? Guter Mann!

Ihr Wolfgang Kralicek

