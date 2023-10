Der Übergriff gegen Peter Klien ist kein Spaß mehr

Pressefreiheit, wie die FPÖ sie will: ein Türsteher packt einen ORF-Satiriker | Ausschnitte aus FPÖ-Kampagnen (Screenshot @peter_klien/instagram)

Ein Sicherheitsmann der Freiheitlichen Partei – oder besser gesagt ein Gewalttäter, der mittlerweile offen rechtsextremistisch auftretenden Kickl-Bewegung – hat den ORF-Satiriker Peter Klien bei einem offiziellen FPÖ-Fest in den Schwitzkasten genommen und mit den Worten "Verschwind, di wü do kana hobn!" weggestoßen.

Ein Screenshot aus der Sendung "Gute Nacht, Österreich", die heute Abend gesendet wird, zeigt, wie der Bodyguard Klien am Hals packt und aus jenem Bierzelt wirft, in dem der FPÖ-Chef politische Gegner unter lautem Gejohle als "Maden" bezeichnete.

Kickl, der sich gerne als gewitzter Festzeltredner inszeniert, seinen Gegnern buchstäblich einen "Schlag aufs Hosentürl" angedroht hat oder dem Bundespräsident ausrichtete, er werde seinen "Schädel gerade richten", versteht keinen Spaß, wenn es um seine Person geht. Er ist ein rhetorischer Brutalo.

Das überrascht nicht, denn Kickl ist, wie jeder autoritäre Charakter, humorlos. Er kann über sich selbst nicht lachen, er will auch nicht, dass andere es tun. Denn er ist und bleibt eine lachhafte Figur. Nichts hat das besser zum Ausdruck gebracht, als jenes Foto, das Kickl wie eine Prinzessin auf einem Polizeipferd sitzend zeigt. Kickl hasst daher jene, die sein wahres Wesen offen legen. Satiriker zum Beispiel.

Die Attacke auf Klien markiert nun allerdings einen Tabubruch. Denn aus den Worten des Möchtegern-Kanzlers wurden Taten. Schon zu Jörg Haiders Zeiten verachtete die FPÖ die "Systemmedien" und die "Lügenpresse". Sie wollte in den Redaktionsstuben "für Ordnung sorgen". Die Partei errichtete auf Facebook, Youtube und Telegram zudem eigene Kanäle, mit der sie Hunderttausende Fans mit Lügen bespielte und gegen Journalisten hetzte. Die Boulevardmedien reproduzieren den Dreck nur allzu gerne, weil er gut klickt und sich kapitalisieren lässt. Der ORF hingegen ist das einzige reichweitenstarke Bollwerk dagegen.

Die extreme Rechte greift den öffentlich-rechtlichen Rundfund genau deshalb als Staatsfunk an. Doch in Wirklichkeit sind es die Neofaschisten, die einen Staatsfunk errichten wollen. Sie verachten kritischen Journalismus, beißende Satire, offenen Widerspruch, unabhängige Reporter. Sie wollen stattdessen treue Gesinnungsfreunde, die als Mikrofonständer dienen. Das empfinden Leute wie Kickl als "objektiv".

Die Klien-Affäre ist jetzt der symbolische Höhepunkt dieser Kriegsführung gegen die Medien. In Videos und Flugblättern der rechtsextremen Freiheitlichen Jugend wurden kritische Intellektuelle, aber auch Journalisten wie Armin Wolf (oder auch meine Person) erst kürzlich wie Straftäter mit schwarzen Balken versehen.

Die ÖVP, die sich nun erschüttert zeigt, spielte bei der Unterwanderung der Medienfreiheit übrigens kräftig mit. Ein "Mediensystem wie der Orbán" wünschte sich Heinz Christian Strache in Ibiza, also gekaufte und korrupte Staatsmedien, die er mit Steuergeld dazu bringt, seine Propaganda zu senden.

Die ÖVP praktizierte unter Kurz genau das, nur geschickter: Kurz, der im Grunde nur ein glattrasierter Kickl ist, setzte Steuergeld für frisierte Umfragen ein und missbrauchte Steuergeld um die Lügen in Fake-News-Blättern zu platzieren. So sagt es zumindest Thomas Schmid aus, der ehemalige Kurz-"Galeerensklave" wie er sich nannte. Er hat als oberster Finanzbeamter das Geld locker gemacht. Kurz leugnet das. Und auch der amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer lässt keine Gelegenheit aus, kritische Journalisten persönlich zu diskreditieren. Live auf Sendung, wie etwa bei Martin Thür, oder in Hintergrundgesprächen.

Die Presse sollte die Klien-Affäre nicht verharmlosen, wie das im "samma ned a so"-Wien oft üblich ist. Sie markiert einen Übergriff, der den Bundespräsidenten zu einer symbolischen Geste motivieren sollte. Alexander Van der Bellen sollte Klien demonstrativ in die Hofburg laden und dabei noch einmal bekräftigen, dass er Kickl, den neofaschistischen Gewaltprediger, nicht für Regierungsämter anzugeloben bereit ist.

Undemokratisch? Im Gegenteil: VdB hat die demokratische Vollmacht dazu, er ist - anders als Kickl - wirklich mit absoluter Mehrheit vom Volk legitimiert.

Ihr Florian Klenk

