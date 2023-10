Der ORF, bald ein wenig entfesselt

Befreien den ORF ein Stück weit von seinen politischen Fesseln: Die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs (Foto: APA/Helmut Fohringer)

Selten habe ich mich über einen Tweet so sehr gefreut wie über diesen hier, der heute um halb elf auf X/twitter erschien. Der Verfassungsgerichtshof gab bekannt, dass er die ORF-Aufsichtsgremien für teilweise verfassungswidrig hält.

So wie der Stiftungsrat und der Publikumsrat derzeit bestellt werden, verstoße das gegen das in der Verfassung verankerte Gebot der Unabhängigkeit und des Pluralismus. In anderen Worten: Die höchsten ORF-Organe sind verpolitisiert, die Regierung – und vor allem das Kanzleramt – haben dort zu viel Macht.

Dieses Erkenntnis ist eine wichtige Etappe im Kampf um die politische Unabhängigkeit des ORF. Die Entscheidung herbeigeführt hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, er hat sich beim Verfassungsgerichtshof nämlich beschwert, erst vor zwei Wochen wurde öffentlich verhandelt. Das Urteil kam überraschend schnell.

Einmal mehr zeigt sich: Von selbst kommen heikle Reformen in Österreich nicht in Gang, man muss sie schon einklagen. Der Verfassungsgerichtshof hat die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht enttäuscht. Er verlangt keine radikale Neugründung, aber doch eine deutliche Überarbeitung der ORF-Aufsichtsgremien.

Bis März 2025 muss die Regierung das ORF-Gesetz nun reparieren und dabei die Aufsichtsorgane neu – und politikferner – abmischen. Die ohnehin nicht besonders belastbare türkis-grüne Regierung hat damit ein weiteres schwieriges Reformprojekt am Tisch. Eines, das sie nicht aufschieben kann.

Derzeit werden die 35 Mitglieder des ORF-Stiftungsrats von Regierung (9), Parlamentsparteien (6), Bundesländern (9), ORF-Publikumsrat (6) und Zentralbetriebsrat (5) beschickt. Seit Längerem verfügt die ÖVP mit von ihr entsendeten und türkis-nahen Räten über eine Mehrheit.

Die Verfassungsrichter stoßen sich an den neun von der Regierung entsandten Mitgliedern. Das seien zu viele im Verhältnis zu den sechs vom Publikumsrat entsandten, dem zweiten, 30-köpfigen Aufsichtsgremien, das die Zivilgesellschaft repräsentieren soll.

Auch beim Publikumsrat fordert das Höchstgericht Reformen ein. Die Balance zwischen Politik und Zivilgesellschaft stimme auch hier nicht. Die Bestellung "der 17 Mitglieder des Publikumsrats" sei "so weitgehend in das Belieben des Bundeskanzlers (bzw. der Medienministerien) gestellt, dass die verfassungsrechtlichen Gebote der Unabhängigkeit und pluralistischen Zusammensetzung dieses Leitungsorgans des ORF verletzt sind."

Stoßen Sie mit mir auf diese kluge Entscheidung an, wir bräuchten mehr davon in Österreich. Prost und danke, liebe Verfassungsrichter:innen!

Ihre Barbara Toth

Krieg in Israel

Die aktuelle FALTER-Ausgabe steht im Zeichen des Themas, das die Welt bewegt: Der neue Krieg in Israel. Sie lesen bei uns: 1.: Einen Bericht über die Hintergründe des beispiellosen Mordens der Hamas, aufgeschrieben vom Journalisten und ehemaligen Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv, Richard C. Schneider. 2.: Ein Interview mit dem israelischen Schriftsteller Yishai Sarid, hier geht es auch um die Verantwortung des israelischen Premiers Benjamin Netanjahu. 3.: Ein Gespräch mit dem Autor und Festival-Veranstalter, Franko Petri (Tom Rom), der sich fassungslos über das Massaker beim Supernova-Festival in der Negevwüste zeigt und die enge Zuwendung vieler Israelis zu Psychedelic Trans Music erklärt. 4. Eine Analyse von Tessa Szyszkowitz, warum die Falle der Hamas zuschnappt, sollte sich der Konflikt in Nahost nun zum Flächenbrand ausweiten.

Kolumne

Einen sehr persönlichen Beitrag hat unser zwischen Israel und Österreich pendelnde Kolumnist Harry Bergmann verfasst. Warum "Nie wieder!" seit dem 7. Oktober nun eine neue Bedeutung erfahren hat, lesen Sie hier.

Kaltes, klares Wasser

Wenig macht die Wienerinnen und Wiener stolzer als ihr Wasser. Seit genau 150 Jahren bringt die Wiener Hochquellenleitung feinstes Nass nach Wien. Über die technische Finesse und den Kultstatus hinter dem vielleicht besten Großstadtwasser der Welt, schreibt Katharina Kropshofer im FALTER Stadtleben.

Kinder und Smartphones

Gewalt, Rassismus, sexueller Missbrauch: Wissen Sie eigentlich genau, was Ihre Kinder so auf ihren Smartphones sehen? Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen. Seit 2018 gibt es an ihrer Schule eine Social-Media-Sprechstunde. Die Erfahrungen sind erschütternd. Ich habe mit ihr über die Notwendigkeit einer neuen Medien-Ethik gesprochen. Hier gehts zum Artikel.

