Was in Polen auf dem Spiel steht in den Worten von Günter Grass

Eine Anti-Regierungsdemonstration in Warschau am 1.10.2023 (Foto: Wojtek Radwanski/ AFP /picturedesk.com)

Oskar Matzerath war eine schrillende Nervensäge, dem Kopf Günter Grass’ entsprungen, von einer Mutter, die einst gezeugt wurde unter vier kaschubischen Röcken "an jenem Oktobernachmittag des Jahres neunundneunzig wurde auf einem kaschubischen Kartoffelacker."

Ich kann mich erinnern, wie ich damals auf einer der ersten Seite der Blechtrommel innehielt und das Wort anschaute: Kaschubisch. Ich war irgendwas zwischen 16 und 20 und von kaschubisch hatte ich noch nie etwas gehört.

Wie denn auch. Die Kaschuben sind eine westslawische Minderheit im heutigen Ostpolen und diesen Umweg über die deutsche Literatur zu den anstehenden polnischen Wahlen kann ich mir nur erlauben, weil Donald Tusk, der Kandidat der Opposition, wie Oskar Matzerath kaschubische Wurzeln hat. Also in echt.

Die in Polen regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat aus Tusks beiderseits kaschubischen Großeltern (der Mann kommt aus der ehemalig kaschubischen Hauptstadt Danzig/Gdansk, unter den Preußen deutschsprachig) eine deutsche Abstammung gemacht. Die Regionalpresse, die vom staatlichen Öl- und Gaskonzern Orlen dominiert wird - ist sich nicht zu blöd, als Warnung vor Tusk in deutscher Sprache mit "Gott mit uns" zu titeln, dem Wahlspruch des ehemals preußischen Königshauses.

Willkommen in Polen 2023.

Die am Wochenende anstehenden Wahlen in Polen leiden unter der aktuellen Weltlage. Der Terror der Hamas in Israel hat sie gemäß der unerbittlichen Regeln der Aufmerksamkeitsökonomie nach hinten verräumt. Das bedeutet nicht, dass diese Wahlen nicht entscheidend sind. Für Polen. Aber auch für die Europäische Union.

Karolina Zbytniewska ist in Warschau geboren. Sie ist Chefredakteurin der Plattform Euractiv in Polen und lehrt an der Universität Warschau über Populismus, in einem Land, das ein Freiluftlabor für diese Regierungsform ist.

Ich habe Karolina im Frühjahr auf einer Konferenz in Deutschland kennen gelernt. Und weil ich damals bei ihren Wortspenden am aufmerksamsten zugehört habe, habe ich Karolina gebeten, eine Einschätzung zu den Wahlen in ihrem Heimatland abzugeben. Ihre erste Antwort war so knapp wie deutlich: "Um was es geht? Es geht um die Demokratie in Polen und die Mitgliedschaft in der EU."

Karolina fürchtet vor allem ein Szenario, in dem die regierende PiS zwar stimmenstärkste Partei wird, aber zur Mehrheitsfindung mit der ultrakonservativen "Konfederacja" zusammengehen muss. Diese Partei oszilliert irgendwo zwischen Antisemitismus, Erzkatholentum und wirtschaftlichem Ultraliberalismus. Sie wehrt sich gegen die EU, gegen die Ukraine und mag Russland gern. "Das wäre der Albtraum", sagt Karolina. Und möglicherweise der Sprung Polens in ein autokratisches System "à la Türkei".

Die aus europäischer Sicht "süße" Variante wäre, wenn die PiS-Partei auch mi der "Konfederacja" zusammen im polnischen Parlament - dem Sejm – keine Mehrheit erringen würde. Andere Koalitionsoptionen täten sich dann nicht auf. Die Opposition unter Führung von Tusk könnte dann regieren. Sie müsste den Umbau des Justizapparats rückabwickeln und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu aufstellen, der arbeitet derzeit als PiS-Propagandaorgan. Polen könnte sich dann als verlässliche regionale Mittelmacht in der Union positionieren und die Machtverschiebung der EU gen Osten orchestrieren.

Sehr wahrscheinlich ist das nicht. Zumal Präsident Andrzej Duda (ebenfalls PiS) zumindest noch zwei Jahre mitredet.

Das dritte Szenario ist dann auch kein Frohstimmendes: Weder die PiS noch die Opposition bringen eine Mehrheit zusammen. Neuwahlen Anfang 2024 würden folgen. Sie würden zeitlich in entscheidende Regionalwahlen (viele der Bürgermeister gehören dem oppositionellen Lager an) und der EU-Parlamentswahlen fallen: Man kann davon ausgehen, dass dann der Wahlkampf noch schriller würde.

"Mit einem Sack Nüsse / will ich begraben sein / und mit neuesten Zähnen. / Wenn es dann kracht, / wo ich liege, / kann vermutet werden: / Er ist das, / immer noch er", dieses Gedicht hat Matzerath-Erfinder Günter Grass geschrieben.

Was, wenn man vom liberalen, offenen Polen dann nichts mehr hören wird?

Ich wünsche Ihnen trotzdem einen guten Abend

Ihre Eva Konzett

Sabotage an Gaspipeline?

In der Nacht auf Sonntag gegen zwei Uhr haben die beiden Betreibergesellschaften Gasgrid (Finnland) und Elering (Estland) einen plötzlichen Druckabfall im Gasinterkonnektor zwischen Estland und Finnland bemerkt. Die 152 Kilometer lange Unterseepipeline ist seit 2020 in Betrieb. Die Schäden an der Ostsee-Pipeline Balticconnector sowie an einem Kabel könnten auf Sabotage hinweisen. "Es ist wahrscheinlich, dass der Schaden sowohl an der Gasleitung als auch am Datenkabel durch äußere Aktivität verursacht wurde", teilte der finnische Präsident Sauli Niinistö mit. Der Vorfall wird nun untersucht. Dass der Gaspreis in Europa in den vergangenen Tagen um knapp ein Drittel gestiegen ist, hat aber vor allem mit dem Terror der Hamas in Israel zu tun. Israel hatte befohlen, die von Chevron betriebene die Tamar-Offshore-Gasplattform - sie liegt nur etwa 20 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, temporär zu schließen. Leviathan, das andere israelische Offshore-Gasfeld, liefert noch Gas.

Brennpunkt Israel

Israel nach dem Überfall: Wie geht es mit den nach Gaza verschleppten Geiseln weiter? Steht eine israelische Bodenoffensive in Gaza bevor? Diese Fragen hat Raimund Löw heute mit dem deutschen Journalisten und Nahost-Kenner Richard C. Schneider diskutiert. Den Podcast können Sie hier nachhören, Schneiders Titelgeschichte für den aktuellen FALTER hier lesen.

Unsichtbare Migrantinnen

Während Diskussionen über Migrantinnen und Migranten oft tosend laut geführt werden, ist die große Mehrheit von ihnen vor allem eines: unsichtbar. Und doch sind sie unverzichtbar für unsere Gesellschaft, wie sich nicht zuletzt in der Pflege zeigt. Nina Brnada hat für das aktuelle Heft eine Gruppe Frauen begleitet, die täglich aus dem ungarischen Györ nach Wien pendeln – und zurück. Ihre Geschichte lesen Sie hier.

Will der nur spielen?

Die tödliche Attacke eines Terriers auf eine Joggerin hat die Diskussion um sogenannte Listenhunde – umgangssprachlich Kampfhunde – aufs neue entfacht. Und in den sozialen Netzwerken zeigt sich: sie ist höchst explosiv. Braucht es also strengere Regeln für Besitzerinnen und Besitzer bestimmter Hunderassen? Benedikt Narodoslawsky hat nach Antworten gesucht.

Nachtkritik