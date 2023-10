Krieg und Frieden

Bomben auf Gaza: Selten schien der Frieden in Nahost ferner (Foto: MAHMUD HAMS / AFP / picturedesk.com)

Seit Samstag, seit dem Beginn der Massaker der Terroristen der Hamas auf Israel, wanderten meine Gedanken immer wieder zu einem Text, den ich vor wenigen Wochen auf den Seiten des Zagreber Internetportals lupiga las. Der Autor des Textes ist Nedžad Novalić, Aktivist der NGO Center for Nonviolent Action. Sie hat sich dem Friedenserhalt im ehemaligen Jugoslawien verschrieben und operiert in Sarajevo und Belgrad.

Nedžad Novalić stammt aus dem zentralen Teil Bosnien und Herzegowinas, einer Gegend, die vor dem Bosnienkrieg ethnisch stark durchmischt war. In den 1990er-Jahren kam es dort gleichzeitig zu zwei Kriegen; zunächst zwischen Serben auf der einen und den anfangs Verbündeten Bosniaken und Kroaten auf der anderen Seite, dann zum "Krieg im Krieg", als Bosniaken und Kroaten begannen, sich untereinander zu bekämpfen.

Novalić, Angehöriger der muslimischen Bosniaken, schreibt vom kroatischen Dorf Šušanj, dessen feindliche Bewohner vertrieben worden waren. Er schreibt von ihren Häusern, die er und seine Freunde danach aufsuchten, die sie demolierten, in denen sie Wände und Fenster einschlugen und anzündeten. Sie seien "wie Termiten" gewesen, schreibt Novalić. Er war damals keine zehn Jahre alt. "Wir waren die letzte Welle der Zerstörung."

Niemand habe ihn und seine Freunde von ihren Taten abgehalten. Angestiftet oder ermutigt wurden sie jedoch auch nicht. "Wir hassten, ohne zu wissen, was, wie, wen, warum."

Der Mut zu dieser Form der Selbstreflexion ist bemerkenswert und rar, obwohl es eine Kindheitsgeschichte ist, die viele teilen. Sie steht prototypisch für das Erleben vieler Menschen in Kriegsgebieten, unabhängig von deren ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit.

Im Jahr 1995 beendete der Friedensvertrag von Dayton den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Für Novalić dauerte dieser noch bis 1999. In diesem Jahr hörten er und seine Freunde auf, die verwüsteten Häuser der einstigen Feinde aufzusuchen. Warum gerade dann, weiß er nicht. Es hörte einfach auf. Das Ende war leise und nicht greifbar, genauso wie der Beginn des Krieges, schreibt Novalić.

Für Novalić war der Krieg erst dann vorbei, so erzählt er, als er zum ersten Mal Scham verspürte, als er den Namen Šušanj - jenes Ortes, in dem er und seine Freunde gewütet hatten – hörte.

In der Flut von Bildern und Videos der vergangenen Tage aus Israel und Gaza war auch ein israelischer Vater zu sehen, der gerade sein Kind verloren hatte. Dennoch meinte er, man müsse Frieden schließen, denn auch auf der anderen Seite gäbe es Menschen, die leiden. Und vielleicht steckt genau darin das Ende des Hasses – wenn man beginnt, die Opfer der anderen zu betrauern.

Ihre Nina Brnada

