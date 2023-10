Ziemlich beste neue Freunde

Ein Arbeiter auf der Floridsdorfer Brücke in Wien im Hitzesommer 2023 (Foto: APA/Tobias Steinmaurer)

Noch scheint der Sommer sich nicht ganz verabschieden zu wollen. Und weckt Erinnerungen an die nicht sehr fernen Tropentage. Ich weiß ja nicht, wo Sie jene Zeit verbracht haben, in der es auch in der Nacht nicht abgekühlt ist – im kühlen Waldviertel, in ihrer klimatisierten Wiener Dachgeschosswohnung oder doch im saunahaften Altbau? Fakt ist: Viele Menschen konnten der Hitze nicht entkommen. Weder in ihren Wohnungen, noch bei ihrer Arbeit.

Vor allem spreche ich hier von den 400.000 Arbeitnehmer:innen in Österreich, die draußen arbeiten. Die erhöhte UV-Strahlung, die Hitze, die zum Kollaps führen kann. Insbesondere trifft das Menschen, die am Bau arbeiten. Menschen wie Andreas Fischer.

Andreas Fischer ist kein klassischer Maurer. Sagt er zumindest von sich selbst. Er ist 31, hat maturiert, kurz studiert, und er schaut auf sich, macht regelmäßig Sport, lebt seit einigen Jahren vegan. Anders als viele seiner Kollegen. "Die entsprechen eher dem Klischee des "klassischen Bauarbeiters", rauchen, trinken - und drücken einfach durch." Fischer gehört der Generation an, die umdenken und sich nicht mehr kaputt arbeiten wollen.

Denn zu den gängigen Belastungen einer Baustelle – dem Lärm, der körperlichen Anstrengung, dem hohen Verletzungsrisiko – ist eine neue hinzugekommen: Die Klimakrise.

Eigentlich dürfen Bauarbeiter deshalb seit Einführung der Hitzeregelung 2013 ab 32,5 Grad Schattentemperatur nach Hause gehen (2019 wurden die Grenzwerte von 35 Grad auf 32,5 Grad reduziert). Die Gewerkschaft für Bau und Holz stellt dafür eine Hitze-App zur Verfügung. Weil jeder Bauarbeiter einen Teil seines Gehalts automatisch in die Bauarbeiter-Urlaubs-und Abfertigungskasse BUAK abgibt, bekommen sie dann auch 60 Prozent des entfallenen Gehalts rückerstattet.

"Du kommst heim und bist dann einfach nur geschlaucht. Und diese Hitzetage werden mehr werden. Wir merken das seit ein paar Jahren, das ist nicht normal", sagt Fischer. Das sind die Tage, an denen er von halb 7 bis vier Uhr nachmittags durcharbeitet, wenn das Thermometer um ein Ätzerl nicht über die 32,5 Grad klettert. Er arbeite immerhin in einem "sehr sozialen Unternehmen", das seine Mitarbeiter bei enormer Hitze verlässlich heimschicke. So wie es eigentlich sein sollte.

Eigentlich. Denn in Anspruch nehmen konnte das nur jeder vierte am Bau Beschäftigte. Und das in einem Sommer mit Hitzerekorden. Konkret erhielten im Sommer 2023 insgesamt 23.875 Arbeitnehmer:innen aus 1.158 Betrieben an 19 Hitzetagen 71.280 Stunden Hitzefrei. Das sind drei Stunden pro Arbeitnehmer.

"Es gibt Unternehmen, die da nicht so cool sind. Aber auch Kollegen, die jeden Cent brauchen, und einfach durchdrücken", sagt Fischer.

"Während in Wien den Fiakerpferden zu Recht Hitzefrei gewährt wird, müssen Bauarbeiter:innen auch bei 35 Grad weiterarbeiten, wenn die Firma darauf besteht", sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft für Bau und Holz, Josef Muchitsch, am Montag bei einer Pressekonferenz. "Wie lange will die Politik sich das noch anschauen?"

Das Problem? Es ist freiwillig, Unternehmen müssen hitzefrei nicht gewähren. Und weil das nicht funktioniere, fordert die Gewerkschaft nun einen Rechtsanspruch auf Hitzefrei. Die Gewerkschaft für Bau und Holz hat sich deshalb mit Vertreter:innen von "Fridays for Future" und "System Change not Climate Change" und der Arbeiterkammer zusammengetan.

Andreas Fischers Geschichte ist aber nicht nur eine von Belastung und Anstrengung. Es ist auch eine von Selbstermächtigung, neuen Allianzen, die es momentan besonders braucht: Wer hätte noch vor ein paar Jahren gedacht, dass sich Vertreter der Baubranche (die Bau- und Gebäudewirtschaft ist jährlich selbst für 38 Prozent der globalen Emissionen zuständig ist), mit Klimaaktivist:innen zusammentun werden? Die neue Freundschaft zeigt auch, wie sehr die Klimakrise nicht nur ein naturwissenschaftliches Phänomen ist, mit Stürmen, Hitzewellen, Dürren, sondern vor allem auch eine soziale Dimension hat.

Die Gewerkschaft für Bau und Holz kündigt übrigens an, Baustellen zu blockieren. Dann, wenn die Regierung über den Winter untätig bleibt. Und nicht nur das Arbeitsrecht diesbezüglich nachbessert, verpflichtende Untersuchungen für Hautkrebs einführt – die Berufskrankheit eines jeden Bauarbeiters –, sondern auch endlich Investitionen in den sozialen und ökologischen Umbau tätigt. Auch in den Gebäuesektor. Die Arbeit wird Leuten wie Fischer jedenfalls nicht ausgehen.

Ihre Katharina Kropshofer

