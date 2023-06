Alma mater dolce vita

Fertig!: Am 5. Oktober beginnt das Wintersemester an Österreichs Universitäten. Die Hauptuni ist in Wien am Dr.-Karl-Lueger-Ring 1. Wo sich alle übrigen Institutionen befinden, die das Leben eines Wiener Studierenden angenehmer gestalten können, zeigt die "Falter"-Studentenserie.

Sigrid Neudecker und Christopher Wurmdobler — Stadtleben, 23.09.1998