Tier der Woche: Taubenkobel

In meiner Hitparade kindlicher Wunschorte rangierte das Wiener Technische Museum ganz weit oben. Da gab es ein Bergwerk zu besichtigen, rätselhafte Maschinen konnten noch vor Erfindung des Wortes "Interaktivität" in Bewegung gesetzt werden, zu Weihnachten gab es eine Modelleisenbahnausstellung und in der gut zwanzig Meter hohen Kuppel hingen historische Flugzeugmodelle. In einer dieser filigranen Konstruktionen mit seltsam geformten Flügeln saß ein Pilot, den ich als Sechsjähriger für einen echten und - angesichts seines abgehobenen Arbeitsplatzes - extrem furchtlosen Menschen hielt. "Die Etrich-Taube", sagte mein Vater dann mit besonderem Pathos, der dieses Glanzlicht österreichischer Ingenieurskunst unterstreichen sollte. In der Tat, noch 1906 vergeudeten die meisten Flugpioniere ihre Zeit mit kuriosen Konstruktionen und vertrauten mehr auf Glück statt auf wissenschaftliche Prinzipien. Man orientierte sich am Schwingenschlag der Vögel und baute, wie der Franzose Clement Ader, dampfbetriebene Monstren mit beweglichen Flügeln, die den Boden nie verließen. Igo Etrich hingegen erkannte, dass für den Gleitflug vor allem eine stabile Bauweise und Aerodynamik ausschlaggebend ist und fand sein Vorbild dafür im Samen der südostasiatischen Pflanze Zanonia macrocarpa.

Dieses Kürbisgewächs klettert lianenartig an Baumstämmen hinauf und bildet eine fußballgroße Kapsel mit etwa 1000 Samen. Die reife Frucht platzt auf, und die Flugsaaten segeln dank einer Flughaut von 15 Zentimetern Spannweite bei gutem Wind über viele hundert Meter. Etrich übernahm das Bauprinzip und schuf im Jahr 1910 die legendäre "Taube", die alle Flugrekorde brach. Die besondere Neuheit dabei war der aerodynamisch autostabile Flügel, also eines Flügels, der erstmals einen stabilen Flugzustand ohne Steuerbewegungen des Piloten oder auch ganz ohne Piloten garantierte. Was dann im Ersten Weltkrieg auch einigen bewusst- oder motorlosen Fliegern das Leben rettete.

Im neuen Cafe des Museums sitzend, kann man die Taube in der Kuppel gut sehen und darüber sinnierend, lässt sich Natur, Kultur, Technik und Cappuccino aufs Sinnigste verbinden.

