Global denken, regional essen

NEUÜBERNAHME Das Starcke Haus am Schloßberg ist seinem Motto "Echt steirisch" treu geblieben. Regionales kommt hier aber auch schon mal im Wok daher.

Der Festungsbaumeister Dionisio Todel baute 1575 am Fuße der Stadtbastei einen Pulverturm. Nach der Zerstörung durch die bösen Franzosen wurde ein Winzerhaus daraus, das um die Jahrhundertwende vom Dresdner Hofschauspieler Gustav Starcke (1848-1921) bewohnt wurde. Der war vom Schloßberg so begeistert, dass er ihm zu Ehren sogar einige Gedichte verfasst hat. So viel zur Geschichte.