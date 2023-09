Das Festival styrianstylez braucht einen langen Atem

"Erstmals wird ein breiter Querschnitt der lebendigen steirischen Musikszene live an einem Wochenende in Graz gezeigt", freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Kurt Flecker (SPÖ) in der Aussendung zu styrianstylez, der ersten Ausgabe des steirischen Künstlern vorbehaltenen Pop-Festivals am 24. und 25. Oktober in der Postgarage, dem p.p.c., im Orpheum und in der Scherbe. 30.000 Euro sind Flecker die zwei Tage mit über siebzig Bands, DJs und VJs wert. Das ist prinzipiell erfreulich, und es darf eine solide Leistungsschau erwartet werden.

Irritationen bleiben: Viele spannende Acts fehlen. Gustav, Soap&Skin, Son of the Velvet Rat, Reflector oder The Striggles, um nur einige zu nennen. Auch aufgrund von Terminproblemen, wie die Veranstalter erklärten. Stefan Auer (Zeiger) und Dietmar Tschmelak (Soundportal) erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Anspruch wird schon erhoben: styrianstylez soll sich als Plattform etablieren, die junge Bands auch zu wirtschaftlichem Erfolg führt. Wie das genau aussehen wird, ist noch unklar. Auer spricht von einem Büro, das als Schnittstelle zwischen Künstlern und Wirtschaft ins Leben gerufen werden soll. Da werden böse Erinnerungen wach: Ähnliches hatte das 2003 gestartete project pop culture (p.p.c.) vor. Es ist gescheitert. Und die bei der Pressekonferenz gelobte MySpace-Seite "styrian heart", die 2006 mit Landesgeld online ging, um die Szene zu promoten, wurde erst 2461-mal geklickt.