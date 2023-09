Was fürs Ohr

Fünf brandneue Alben für einen angenehmeren Start ins Wintersemester

Brian Wilson - That Lucky Old Sun

Der ehemalige Beach Boy soll zwar nicht mehr ganz frisch in der Birne sein, macht aber noch immer gute Musik im Geiste der Sixties. (EMI)

Little Jackie - The Stoop

Das Debut-Album des amerikanischen Pop-Duos bietet Gute-Laune Musik mit toller Stimme und guten Texten. (EMI)

Plain White T's - Big Bad World

Die fünf Herren aus Chicago gefallen mit poppigem Rock. Hat ja schon letztes Jahr mit "Hey There Delilah" funktioniert. (EMI)

TV on the Radio - Dear Science

Experimental-Rock aus New York: Dicht, stimmungsvoll und zugänglicher als ihre letzte Platte. (Edel)

The Streets - Everything is Borrowed

Smoother Hip-Hop aus der Feder von Mike Skinner. Eine Platte für Intellektuelle und Freunde des britischen Slangs. (Warner)