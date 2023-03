Der schönste Tag dieser Woche Ihres Lebens: Die Royal-Wedding-Party bei Ihnen zuhause!

Wer diesen Freitag etwas zu feiern hat, der macht es mit Sicherheit very british. Und wer nicht selbst Geburtstag hat, ein Agenturfest veranstaltet oder gar einen Standesamt-Termin hat, der lässt einfach heiraten. Am besten mit Hut. Die königliche Hochzeit findet schließlich nicht nur in London statt, Royal-Wedding-Partys steigen auch im ganz privaten Rahmen. Irgendwoher müssen doch die kolportierten 750 Millionen Adelsexperten kommen, die das Ja-Wort von "Will & Kate“ via TV mitverfolgen. Fan-Zonen mit Public Viewing wie bei der Fußball-EM sind - zumindest in Wien - leider nicht geplant.

Hier also ein paar Tipps und Anregungen, wie die Hochzeit des britischen Thronfolgers zum schönsten Tag dieser Woche Ihres Lebens wird: Werden Sie royal! Geben Sie sich und Ihren Freunden irre Adelstitel. Machen Sie’s nicht unter Earl oder Marquess; Lady ist das Mindeste. Legen Sie unbedingt Wert darauf, dass man Sie korrekt anspricht. Auch im Supermarkt an der Wursttheke.

Dekorieren Sie die Wohnung üppig mit England-Fähnchen, besorgen Sie Käsewimpel und bereiten Sie landestypische Speisen vor. Der Rummel beginnt schließlich schon zeitig in der Früh (ORF 2 überträgt ab 9.05 Uhr live), da muss man sich zwischendurch stärken. Schmieren Sie Marmite-Brote oder backen Sie Cup Cakes (da kämen dann die Käsewimpel zum Einsatz); kaufen Sie bizarre Getränke von der Insel, britisches Bier oder lustige Limonaden (Bobbys Foodstore, 4., Schleifmühlg. 8, www.bobbys.at). Schwarztee mit Milch geht natürlich auch.

Das wichtigste: Tun Sie britisch. Äffen Sie den Akzent nach, machen Sie mit Ihrer Garderobe Camilla und Prince Charles Konkurrenz. Sollten Sie zufällig Ihren breitkrempigen Lieblingshut beim letzten Pferderennen verwettet haben, werden Sie kreativ. Mit Klebstoff, Pappe, einer Camembertschachtel und etwas Phantasie lässt sich da sicher etwas zaubern. Seien Sie laut und zynisch, kommentieren Sie jeden Schritt in der Westminster Abbey. Und vor allem: Sagen Sie YES. CW