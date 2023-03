Worüber Wien…

… staunt: Nichtgläubige sollen für Kirche zahlen

Gläubige verlassen die Kirche scharenweise - und Bischöfe erwägen eine "Kultursteuer“ anstelle des Kirchenbeitrags. Die soll für alle gelten. Kommen wir ihnen denn niemals aus?

… lacht: Simpsons schreiben Krone-Leserbriefe

Armin Tamzarian nannte sich ein Krone-Briefschreiber - das ist Rektor Skinners Alter Ego bei den "Simpsons“. Wer schreibt als Nächstes? Edna Krabappel, Timothy Lovejoy oder gar Monty Burns?

… reden sollte: Karlheinz Töchterle geht zu Fuß

"Brauche ich wirklich einen Dienstwagen?“, das war eine der ersten Fragen des neuen Wissenschaftsministers an seinen Stab. Er marschiert nämlich am liebsten. An alle Minister: per pedes!