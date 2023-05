Verwunschenes Winterweihnachtsschloss

Weihnachten nähert sich mit großen Schritten und die Erwachsenen verkürzen sich die Wartezeit aufs Christkind gerne mit einem Punsch, vielleicht sogar vor dem Schloss Schönbrunn. Und weil das für die Kleinen nicht so spannend ist, schickt man Kinder ab 7 Jahren am Besten ums Eck zur spannenden Führung namens "Es weihnachtet im Kindermuseum". Dort erfahren Groß und Klein alles über Weihnachten zu Zeiten der Kaiserfamilie und wie das damals mit dem Christbaum und dem Christkind so war.

Kindermuseum Schloss Schönbrunn, Sa, So ab 10.30