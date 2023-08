Brilli-Bistek

Was den außergewöhnlichen Geschmack der philippinischen Küche ausmacht? Die einzigartige Mischung aus spanisch-mexikanischen, chinesischen, indischen, japanischen und amerikanischen Einflüssen. Entsprechend vielfaltig fällt diese Küche auch aus. "Es ist nicht leicht, ihr eine klare Identität zu verpassen. Leicht, schwer, Fisch, Fleisch - alles ist möglich", erzählt die "Mama" des Hoteldirektors am Brillantengrund. Und die muss es wissen, schließlich ist sie in Manila aufgewachsen.

Kochen hat sie bereits im zarten Alter von sieben Jahren von ihrem Vater gelernt. Auch ihre strenge Tante hat viel zu ihrem heutigen Kochgeschick beigetragen: "Wenn du bei jemandem zum Essen eingeladen bist, geh sofort in die Küche und hilf mit", hat diese ihr immer eingebläut. Und so kam es, dass die spätere Brillantengrund-Mama schon sehr früh in die unterschiedlichen Küchengeheimnisse eingeweiht wurde. "Eigentlich ist die Pinoy-Küche ja sehr einfach. Das Um und Auf sind die Saucen und Marinaden, die ihre wahre Identität ausmachen und deren Rezepturen wie Schätze gehütet werden", berichtet Frau Mama, die Ende der 1970er-Jahre nach Wien gekommen ist.