Falscher Likörstubenmann Der Chef der Likörstube in der Brünner Straße 30 in Wien-Floridsdorf heißt nicht, wie im Grätzelreport im Falter 46/14 berichtet, Franz Supceny, sondern Sveceny. Dank an Falter-Leserin Karin Deimbacher für den Hinweis und ihre Ergänzung, dass Herr Sveceny "gute geschätzte 65 Jahre schon einer der freundlichsten wie kompetentesten Verkäufer, die ich kenne", ist.

Falsches Lob Robin Williams hat für seine Rolle als unkonventioneller Lehrer Mr. Keating in "Der Club der toten Dichter" keinen Oscar bekommen, wie in Falter 46/14 behauptet. Er war lediglich für den Oscar nominiert.

ANZEIGE