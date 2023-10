Der Tod, Lenins Rollstuhl, das Blendwerk und ein Tag der offenen Tür

Für "No, Nothing" in der Grazer Postgarage (Di, Do, 20 Uhr) wird eine Band mit dem Namen Die Liebe, ihr Tod und sein Lebensberater Stellung beziehen. Sie hat sich für diese Konzertperformance formiert, eine Kooperation zwischen dem Theater im Bahnhof und dem Performer-Duo united sorry, das sind Frans Poelstra und Robert Steijn. Steijn führt Regie, Poelstra steht neben Gabriele Hiti und dem Musiker Norbert Wally (The Base) auf der Bühne. Das schöne Thema des Abends: der Tod. Aber auch die Liebe und das Leben werden besungen.