Simone Kermes und Vivica Genaux im Divenkrieg

In alter Freundschaft stellten die beiden Solistinnen Simone Kermes und Vivica Genaux "Baroque rivalries", einen "Divenkrieg" der wohl berühmtesten rivalisierenden Primadonnen der Musikgeschichte, zusammen. In einem wilden Barockabend voller Raritäten und Entdeckungen aus dem Repertoire der verfeindeten Händel-Stars Faustina Bordoni und Francesca Cuzzoni werden neben Kompositionen von Georg Friedrich Händel und Johann Adolf Hasse auch viele Arien und Duette fast vergessener Komponisten wie Antonio Lotti, Giovanni Porta oder Giuseppe Arena wieder zum Klingen gebracht. Kermes war in Wien zuletzt als La Folie in Rameaus "Platée" zu erleben, Genaux als Angelina in "La Cenerentola". Die brillante Capella Gabetta begleitet.

Theater an der Wien, Di 19.30