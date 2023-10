Wie gedruckt

Guten Boulevard will Wolfgang Fellner immer machen. Fein. Aber warum erscheinen in Österreich dann so abwegige Geschichten wie jene über den bekannten Wiener Menschenrechtsanwalt Lennart Binder, der nun, Skandal! Skandal! auch "terrorverdächtige Austro-Dschihadisten" wie Mirsad Omerovic vertritt, und das, obwohl oder weil er gleichzeitig (der Zusammenhang erschloss sich nicht) der Schwager von Bundespräsident Heinz Fischer ist?