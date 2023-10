Saudi-Arabien: Reformen sind nötig, aber nicht zu erwarten

Ist Saudi-Arabien Teil der Lösung oder Teil des Problems im Nahen Osten? Wenn man die Nachrufe auf den verstorbenen saudischen König Abdullah liest, könnte man meinen, ein Reformer und zuverlässiger Partner des Westens sei gestorben und sein Nachfolger Salman werde die Modernisierung des Landes weiterführen.

Die Realität ist viel widersprüchlicher: Saudi-Arabien ist ein reaktionärer Fels in den Umwälzungen der arabischen Welt und gleichzeitig ein Nährboden für radikale Islamisten. Es ist kein Anker der Stabilität, sondern eine Quelle der Instabilität. Jetzt steht das Land, das sich in den 1950er-Jahren als prowestliche Alternative zum sozialistischen panarabischen Nationalismus Nassers etablierte, an einem Scheideweg.

Abdullah galt als Reformer, weil er viele Milliarden Dollar für Wohnbau und Bildungseinrichtungen ausgegeben hat, um die revolutionäre Stimmung fernzuhalten, die andere arabische Despoten hinweggefegt hat. Die Saudis haben sich gegen den Sturz Mubaraks in Ägypten gestellt und dann viele Milliarden investiert, um die gewählten Muslimbrüder zu Fall und die Generäle zurück an die Macht zu bringen. In Bahrain haben saudische Panzer das sunnitische Regime vor dem schiitischen Volksaufstand gerettet.