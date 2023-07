Eine Waschmaschine dreht durch. Sie schleudert und löst sich in ihre Bestandteile auf. Schnitt. Fotos von jugendlichen Alkoholleichen: Die Gesichter sind mit Farbstiften vollgekritzelt, in den Ohren und Nasenlöchern stecken Zigaretten oder Pommes frites. Schnitt. Manga-Pornos, leidende Körper in christlicher Malereitradition und ein Mann, der seine Computertastatur zertrümmert. Irgendwann zertritt ein Mädchen einen Roboter, der die Form eines Krebses hat.

"Mainsqueeze" heißt dieses drastische Video von Jon Rafman, das derzeit in der Ausstellung "The Future of Memory" in der Kunsthalle Wien zu sehen ist. Wenige Meter weiter wummert der Superhit "Happy" von Pharrell Williams. Das 24-stündige Video dazu zeigt tanzende Menschen rund um den Globus - für immer Pop, für immer glücklich.