Welt im Zitat

Ein alter Bulle

Weil sie die Übertragungsketten unterbricht, verhindert die künstliche Befruchtung erfolgreich Deckinfektionen wie Trichomonaden oder die durch Herpesviren ausgelöste Genitalinfektion IBR, die der einzige Dorfstier über die Jahrhunderte von Stall zu Stall weitergetragen hat.

Aus dem Falter

Erpressbares Handy

Der nigerianische Asylwerber drohte sich anzuzünden, er wollte damit offenbar ein Handy erpressen.

Aus ORF.at

Glücklicher Unfrieden

Der Übergang von einem zum nächsten Staatspräsidenten ist ja nicht immer und nicht überall etwas, was so harmonisch und freundschaftlich über die Bühne geht, und das ist gut so.

Heinz Fischer in der "ZiB"

Entgeisterter Rechnungshof

Seit Monaten geistert er durch die Medien, jetzt legt der Rechnungshof seinen Bericht vor.

Aus dem Falter

Multiples Wien

Denn während Van der Bellen alle Bundeshauptstädte erobern konnte, erreichte Hofer auf dem flachen Land durchaus sehr hohe Gewinne.

Aus dem Falter

Transgender-Land

Der neue Gegensatz besteht zwischen eher weiblichen, gut gebildeten, urbanen Staatsbürgern auf der einen Seite. Und den eher männlichen, schlecht ausgebildeten Modernisierungsverlierern andererseits.

Aus den Salzburger Nachrichten

Darf's ein bissl mehr sein?

Waren es im Jahr 2000 noch 20 Fälle, so gab es 2014 bereits 54 - zuletzt also ein Anstieg um 26 Prozent.

Aus dem Kurier

Grausame Zungen

Erleben Sie in "Bluthochzeit kroatischer Art", wie scharfe Zungen blutige Wunden hinterlassen können.

Aus thalia.at

Auch schon wurscht

Toter Autofahrer war nicht angegurtet.

Aus dem Kurier

Endlich erlaubt Achter

RH-Präsident könnte erstmals Präsidentin werden.

Aus ORF.at

Wenn Fische sprechen wollen

Das gibt dem Kind ein trügerisches Gefühl von Macht und gleichzeitiger Ohnmacht, denn es ist immer noch den Eltern ausgeliefert, Eltern allerdings, die ohne es nach Worten ringen wie Fische auf dem Trockenen.

Aus dem Standard

Für gedruckte Zitate erhalten Einsender ein Geschenk aus dem Falter Verlag (an wiz@falter.at)