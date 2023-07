Die "Winterreise" als frostiger Trip

Kaum ein Komponist wurde öfter bearbeitet als Franz Schubert. Franz Liszt paraphrasierte seine Lieder, und seit einigen Jahren sorgen The Erlkings mit Cello, Tuba, Schlagwerk und Gitarre für neuartige Schubert-Erfahrungen. Weniger bekannt ist, dass auch Bernhard Lang 2015 eine Paraphrase auf Schuberts "Winterreise" komponiert hat. Lang übertrug den Text ins Englische und instrumentierte den Zyklus neu. Nun ist "The Cold Trip" mit der Sopranistin Eva Resch im Konzerthaus zu hören. Konzerthaus, So 19.30