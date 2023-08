Neue Platten

Pop

Heap: False Hope

Es ist eine kalte, gleichgültige Welt. Der Wiener DJ, Produzent und Labelbetreiber Florian Stöffelbauer alias Heap vermittelt diese Erkenntnis mittels hypnotisch-dystopischer Sounds und monotoner Electrobeats der Kraftwerk-Schule. Das ist Musik für spätnächtliche Spaziergänge und Ausfahrten. Aus der Ferne winken die alten Strizzis Pulsinger/Tunakan, aber wo diese es gern etwas schmuddelig hatten, bleibt Heap stets seriös. Hier gibt es nichts zu lachen. Recht so. (Isla) SF

Pop

Nina Hagen: Unity

Nina Hagen ist eine Legende, ein Original, eine schrille Ulknudel und die liebenswerteste deutsche Übersinnlichkeits-Expertin. Eine aktive Künstlerin ist die 67-Jährige nebenbei auch noch. Nach langer Veröffentlichungspause überrascht die Sängerin mit feschem Abenteuerpop, der von Dubreggae über Space-Elektronik und Blues in der Lounge-Version bis zu einer Umarmung Marlene Dietrichs viele Gesichter zeigt und teils gar den Reiz der Zurückhaltung kennt. (Grönland) GS

Jazz

Ricardo Toscano Trio: Chasing Contradictions

Gehetztes hat das Album des jungen portugiesischen Altsaxofonisten (Jg. 1993) eigentlich nichts an sich, allenfalls eine mitunter auch elegisch-schmerzhafte Dringlichkeit. Widersprüche findet man allenfalls in den verschiedenen Stücken: Thelonious Monks "Played Twice" erinnert im Zwischenspiel mit Bass und Schlagzeug an einen Live-Auftritt im Klub, "Totem" liebäugelt mit Archaik, "Orange Blossom" beweist lyrische Leidenschaft. Geht in Ordnung! (Cleanfeed) KN