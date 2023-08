Liebeserklärung an das It-Girl von Theorie und Kunst

Susan Sontag, das ist so eine, an der kann man sich sowieso nicht sattlesen. 90 Jahre würde die amerikanische Autorin und Intellektuelle dieser Tage. Aus diesem Anlass brachte die Münchner Literaturwissenschaftlerin Anna-Lisa Dieter in der 100-Seiten-Reihe des Reclam-Verlags einen schmalen biografischen Essay heraus. Dabei gelingt es ihr, auf "knappstem Raum eine echte Essenz von Sontags Werk zu präsentieren" (Süddeutsche Zeitung). Tatsächlich, es ist eine fesselnde Lektüre, die sowohl Einsteiger ins Sontag-Fantum begeistern kann als auch Sachkundige und alte Fahrensleute dieses Metiers mit Freude erfüllt.