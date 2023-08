Worüber Österreich ...

... redet

MAKLERGEBÜHR

Die schwarz-grüne Regierung hat sich nun doch auf ein neues Maklergesetz geeinigt. In Zukunft muss nur derjenige die Provision bezahlen, der den Makler beauftragt hat. In der Regel sind dies zwar die Vermieter, die Maklergebühren in Höhe von bis zu zwei Bruttomonatsmieten werden derzeit aber in den meisten Fällen auf den Wohnungssuchenden abgewälzt. Die Regel tritt mit Juli 2023 in Kraft und soll pro Jahr eine Entlastung von rund 55 Millionen Euro für Mieter bringen. In Deutschland gilt das Bestellerprinzip - wer bestellt, zahlt - bereits seit dem Jahr 2015.

WÖGINGERS LEKTÜRE

Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes an der Wiener Ringstraße ist abgeschlossen. Am 12. Jänner startet der Parlamentsbetrieb in den umgebauten Räumlichkeiten. Als Beitrag für die Neugestaltung der Bibliothek wurden die fünf Klubobleute gebeten, jeweils fünf Bücher beizusteuern, die sie besonders geprägt haben. ÖVP-Klubobmann August Wöginger entschied sich für Werke der Ex-ÖVP-Politiker Andreas Khol, Josef Pühringer und Wolfgang Schüssel, eine biografische Würdigung von Alois Mock und einen Band von Hugo Portischs "Österreich I".

KÄRNTEN GENDERT

Die Kärntner Landesregierung hat einen Leitfaden für "Geschlechtergerechte Sprache im Amtsgebrauch" beschlossen. Ein als Orientierungshilfe für Verwaltungsmitarbeiter gedachtes Wörterbuch sorgte dabei für Irritationen. Darin waren zahlreiche sprachliche Verrenkungen zu finden. Statt "Gast" empfahl das 71 Seiten umfassende Nachschlagwerk für Behörden den Begriff "Besuchsperson", anstelle von "Bauer" "landwirtschaftlicher Beschäftigter". Die SPÖ-geführte Landesregierung erntete dafür einiges an Spott und Kritik. Nun wurde das Wörterbuch offiziell zurückgezogen.

