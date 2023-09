Gunther Wawrik (1930-2023)

Mit Gunther Wawrik verliert die österreichische Architekturszene einen ihrer experimentierfreudigsten und humorvollsten Denker. Wawrik wuchs in Salzburg auf und studierte an der TU Wien. Nach der Ausbildung gründete er gemeinsam mit Hans Puchhammer ein Büro, das sich mit der Terrassensiedlung "Goldtruhe" in Brunn am Gebirge (1964-1966) und dem Bürohaus Grothusen (1971) im 14. Wiener Bezirk einen Namen machte. Von 1985 bis 1996 war Wawrik Professor für Entwerfen, Baukonstruktion und Städtebau an der Fachhochschule in München. In seinen letzten Lebensjahren widmete er sich der Fiktion einer "Bergstadt" als kritischem Gegenentwurf zum städtebaulichen Wildwuchs der Stadt im Tal. Zuletzt tüftelte er an einem stapelbaren Sessel von "nie dagewesener Leichtigkeit". Nun ist Gunther Wawrik im Alter von 92 Jahren gestorben.

