Offenbach im Doppelpack: brillantes Politkabarett und britischer Slapstick

Dreht man die peruanische Flagge um 90 Grad, wird sie zur österreichischen. Regisseur Nikolaus Habjan hat dies zum Anlass genommen, Jacques Offenbachs Operette "La Périchole" von Peru nach Österreich zu verlegen, genauer gesagt nach Wien - mit Wuchteln im Sekundentakt.

"Alkohol oder Psychopharmaka?", lautet die Frage, es gibt eine "Hure der Reichen" und gefälschte Beinschab-Umfragen. Habjan, der zuerst vor einem überdimensionalen Wahlplakat -"Peru darf nicht Österreich werden" - spielen lässt und die Szenerie dann zum Opernball verlegt, steht ein exzellentes Sänger-Schauspieler-Ensemble zur Verfügung: von den beiden Hofschranzen (zum Niederknien: Boris Eder und Gerhard Ernst) über den Vizekönig von Peru (herrlicher Ungustl: Alexander Strömer) bis zu dessen unfreiwilliger Maitresse Périchole und deren Lover Piquillo (famos: Anna Lucia Richter und David Fischer).

Auch ein deutlich gealterter ehemaliger Bundeskanzler darf nicht fehlen, er hofft weiterhin auf ein Comeback. Und "nein, so sind wird nicht".

Und gleich noch einmal Offenbach: An der Volksoper inszenierte das britische Comedy-Duo Spymonkey die Mutter aller Operetten, "Orpheus in der Unterwelt", und reichert sie mit ordentlich Slapstick und Humor der Marke Monty Python an.

Gespielt wird in einer gemalten Kulisse, wo Schafe tanzen und Polizisten in Pink den Cancan flöten. Eurydike muss das Geigenspiel ihres Gatten Orpheus an einen Baum gefesselt ertragen. Auf dem Olymp herrscht Chaos, und schließlich hinterlässt der Höllenhund Zerberus einen riesigen Scheißhaufen, an dem sich Stubenfliege Jupiter genüsslich labt. Nebst einiger guter Pointen gerät Offenbachs frech-frivoles Meisterwerk jedoch zur biederen Parodie. So fehlte es nicht nur an Präzision, Schärfe und Timing, auch vokal und instrumental gab es hier zuletzt prickelndere Abende.

Das Publikum ließ sich davon allerdings nicht beirren: Es gab Jubel für alle Beteiligten.

"La Périchole": MusikTheater an der Wien im Museumsquartier, Fr, Di 19.00, So 15.00 "Orpheus in der Unterwelt": Volksoper, Sa, Mi 19.00 (bis 26.3.)

