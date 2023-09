Ausgestorben

Eine Meldung der Statistik Austria überrascht: Im Jahr 2022 starben um 6,1 Prozent mehr Wiener als erwartet. In ganz Österreich lag diese Übersterblichkeitsrate aber bei über zehn, in Vorarlberg sogar bei 16,5 Prozent. Ist Wien die Insel der Lebendigen? Eher nein, die Auswertung der Todesursachen liegt noch nicht vor. Bekannt ist aber die Methode der Statistiker: Sie vergleichen die Zahl der Tode mit dem kurzen Zeitraum 2015 bis 2019. Wenn in jener Zeit besonders viele Wiener starben, würde das nun eine geringe Übersterblichkeit bedeuten.