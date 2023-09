Einladung zu Frühstücksfeierlichkeiten

Es gibt Menschen, die nicht, und solche, die jeden Tag das Gleiche frühstücken. Ich brauche auch bei der ersten Mahlzeit des Tages Abwechslung. Seit vier Jahren ist dieses Granola in unserer Heavy Rotation. Denn knusprig ist meine Lieblingskonsistenz, Knuspermüsli daher per definitionem begehrenswert. Nur haben sich alle gekauften als nicht befriedigend herausgestellt. Obwohl bio, ohne Aromen, aber: meist zu süß (oder selten ungesüßt), so gut wie nie gesalzen (Kardinalfehler), zu wenig knusprig, zu keksig, Zutaten, die sich komisch verändern, sobald sie mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen (Amaranth). Die gehypten Granolas aus Blogs und Cafés nahmen sich mit "Chia","Acai" und "Superfood" selbst aus dem Rennen. Ich weiß nicht, warum Sie frühstücken, ich jedenfalls aus Lust an der Freude und weil ich zum Hangrysein tendiere.