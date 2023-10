Wieso die Katastrophe auch die politische Landschaft verändert

Dass die zivilgesellschaftliche Solidarität mit Erdbebenopfern in Wien so groß ist, sogar über politische Einstellungen hinweggeht, hat politische Gründe. Der Wiener Politikwissenschaftler Cengiz Günay vom Österreichischen Institut für internationale Politik beschreibt sie so: Einerseits sei dieses Erdbeben von einem Ausmaß, dass es alle Vorstellungen übertreffe. "Kein Staat der Erde kann sich auf so etwas vorbereiten." Aber da ist noch etwas.

Die Regierung hätte besser vorbereitet sein müssen, sagt die Opposition. Wissenschaftler warnen seit Jahren vor Erdbeben in der Türkei. Eine 1999 eingeführte Erdbebensteuer war dazu gedacht, die Gebäude in Erdbebengebieten sicher zu bauen. Doch das ist nicht passiert - und wenn, dann nicht ausreichend. "Dass die Häuser wie Sandburgen in sich zusammenfallen, zeigt, dass die Bauordnungen an vielen Stellen nicht eingehalten wurden und die Baukontrolle versagt hat", sagt Günay. Für ihn ist klar: Die türkische Regierung hat sich in den vergangenen Jahren als Regime etabliert, indem das Wirtschaftswachstum stark auf der Baubranche und Klientelwirtschaft aufgebaut war. Fünf Bauunternehmen würden in der Türkei alle großen Bauvorhaben der Regierung zugeschanzt bekommen. Die machten große Profite, sparten gleichzeitig beim Material. "Es wurde schnell ein Auge zugedrückt." Die türkische Regierung gibt jetzt den Bauunternehmern die Schuld an den eingestürzten Häusern, einige sind verhaftet, einige bei Fluchtversuchen geschnappt worden. Gegen 131 Bauunternehmer wird ermittelt. Das Vorgehen gegen die Baumafia soll vertuschen, dass es immer eine Verbindung zwischen Politik und regierungsnahen Unternehmen gab. Die türkische Regierung tut alles, um gut dazustehen. Die regierungstreuen Medien ergehen sich in Lobgesängen auf Erdoğans Krisenmanagement. Kein Wort über die Angriffe des türkischen Militärs auf die Kurdengebiete in Syrien. Seine Kritiker lässt Erdoğan verhaften.