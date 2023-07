Altes Geld, neuer Look

Was wissen wir über Tchibo? Gegründet 1949 von Max Herz und Carl Tchilling in Hamburg als Kaffeebohnen-Versandhandel; im Lauf der Jahre kam der Einzelhandel dazu, eine Beteiligung bei der deutschen Zigarettenmarke Reemtsma und die Übernahme der Beiersdorf AG, sprich Nivea und Hansaplast.

Tchibo handelte und handelt mit Fernreisen, mit Mobiltelefonen, mit Mode und mit Energie, der jährliche Umsatz des Unternehmens liegt bei 3,26 Milliarden Euro.

So weit, so beeindruckend reich. Was Tchibo und sein Österreich-Ableger Eduscho allerdings nie besaßen, war der Ruf eines herausragenden Kaffeeproduzenten. Tchibo, das war, was Tante Friedl im Supermarkt kaufte und in ihre Melitta-Maschine füllte. Tätowierte Hipster-Baristas mit originellen Frisuren rührten das Zeug nicht an.