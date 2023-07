„Ich hab ja zuerst auch geglaubt, das ist die Tagespresse“

Hört man sich unter Parteifreunden um, dann muss es zwei Menschen mit dem Namen Christian Deutsch in der SPÖ geben. Die einen beschreiben ihn als loyalen Mitarbeiter, Chef mit großer sozialer Kompetenz und ehrlichen Arbeiter.

Die anderen halten ihn für einen Apparatschik und Intrigenspinner, der nur den Machterhalt für einen kleinen Freundeskreis rund um die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures und Ex-Kanzler Werner Faymann im Sinn hat.

Dass Christian Deutsch innerhalb der SPÖ so polarisiert hat, lag vor allem an seiner Funktion. Bis zum Bundesparteitag am 3. Juni war er Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Der Chefsessel in der Löwelstraße war der Höhepunkt einer Funktionärskarriere, die 1983 in der Sozialistischen Jugend in Wien begann.

Es war aber gleichzeitig ein Tiefpunkt in der Geschichte der Partei: Als Christian Deutsch den Job in der Parteizentrale übernahm, war die SPÖ auf der ungeliebten Oppositionsbank gelandet und beinahe zahlungsunfähig. Dazu kam der vom burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil angezettelte Führungsstreit. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) will der neue SPÖ-Parteichef Andreas Babler erste Personalentscheidungen bekanntgeben. Christian Deutsch wird seinen Arbeitsmittelpunkt wieder in seine politische Heimat verlegen: nach Liesing.