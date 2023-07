Alter Wein in alten Schläuchen

Vergangenen Donnerstagabend soll in Luxemburg EU-Geschichte geschrieben worden sein. Die Innenminister der 27 Mitgliedsstaaten waren zusammengekommen, um die Wende in der EU-Asylfrage zu schaffen. Ein hochnotwendiges Vorhaben, denn zum einen steigen die Antragszahlen; allein in Österreich waren es vergangenes Jahr 112.272 (Ukrainer ausgenommen) - also weit mehr als noch im Jahr 2015 (88.340), viele davon von Personen, die keine Asylgründe vorweisen können. Zum anderen sind laut UN allein heuer 1037 Menschen im Mittelmeer ertrunken, seit 2015 waren es bis dato insgesamt 24.381.