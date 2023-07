"Blind Tom": Sklave und Wunderkind

Der Musikwissenschaftler und Posaunist George Lewis hat für die Wiener Festwochen ein neues Werk komponiert. "Song of the Shank" erzählt die Geschichte des blinden Komponisten und Klaviervirtuosen Thomas Wiggins. Er wurde "Blind Tom" genannt und wuchs als Sklave auf einer Plantage in Georgia auf. Angekündigt als Abend über Musik, Identität und Menschenrechte, sucht Lewis zeitgenössische Deutungen von Wiggins' Kompositionen Es spielt das Ensemble Modern, die Altistin Gwendlyn Brown ist "Blind Tom". Museumsquartier, Halle E, Di-Do 20.30