Dadurch werden Trauer und Hoffnung vereint

Evangelium des 10. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: "Geht und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer!"(Mt 9,9-13) Jesus wurde Essig gereicht, als er am Kreuz hing, und der saure Geschmack der Passionsfrucht erinnert mich auch an Essig, ich kann nicht an Passionsfrucht denken, ohne dass es mich schaudert. Obwohl Passionsfrüchte mir eigentlich schmecken, bringe ich sie "pur" nicht hinunter, weil ich sonst Schüttelfrost bekomme.

Als wir heuer im Winter wenig Obst hatten, brachte mir Sir eze öfter eine Maracuja heim, die sind eng verwandt mit Passionsfrüchten. Weil meine Ärzte mir rieten, einmal in der Woche eine Banane zu essen, kam ich auf die Idee, die süße Banane konträr zu einer sauren Maracuja zu essen: ein Bissen Banane, ein Löffelchen Maracuja, immer abwechselnd. Eine Wohltat!

Auf jeden Fall marschieren diese Woche alle "Diesseitigen", quasi Jeansboys, bei der 27. Regenbogenparade am Samstag, 17. Juni 2023 ab 13 Uhr wieder um den Wiener Ring, und zudem erscheint diese Woche ein Buch namens "Oh Boy: Männlichkeit*en heute", in dem auch ein Kapitel über mein Elend zu lesen wäre.

Der Mariahilfer Bezirksvorsteher Markus Rumelhart sowie die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler haben dieser Tage viel zu arbeiten: erstens, weil der bisher namenlose Platz vor der Mariahilfer Kirche in der Barnabitengasse nun nach der 2014 verstorbenen Historikerin Erika Weinzierl benannt wird, die sich zeit ihres Lebens kritisch mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat und Ehrenpräsidentin der "Aktion gegen den Antisemitismus in Österreich" war.

Und zweitens, weil im Resselpark das von den Künstlys Sarah Ortmeyer und Karl Kolbitz gestaltete Denkmal "ARCUS (Schatten eines Regenbogens)" eingeweiht worden ist.

Der Regenbogen in sechs Farben ist das Symbol für die Vielfalt der LGBTIQ-Bewegung - die Skulptur "Schatten eines Regenbogens" hat die Gestalt eines Regenbogens, aber die Farben sind in verschiedene Grautöne abgewandelt - dadurch werden Trauer und Hoffnung vereint, das Denkmal soll das Gedenken an die diskriminierten, verfolgten und ermordeten Menschen lebendig halten.