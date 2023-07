„Das Wasser nimmt selbst die Friedhöfe mit“

In dieser Nacht von Montag auf Dienstag haben wir nicht viel geschlafen. Die Russen schossen Raketen auf Kiew. Mehr als 20 sollen es gewesen sein. Die Sirenen heulten. In den frühen Morgenstunden hat einer auf dem Nachrichtendienst Telegram davon geschrieben, dass beim Kachowka-Staudamm etwas nicht stimme, bald darauf war der Staudammbruch in allen News. Wir haben in der Früh sofort unsere Mini-Trucks für einen Konvoi gepackt. Mit sechs Stück sind wir dann am 8. Juni nach Cherson losgefahren. Einer mit Essen, einer mit Medizin, einer mit Kleidung, einer mit Hygieneartikeln. In einem saßen meine Helfer und ich. Von meinem Freund haben wir ein Amphibienfahrzeug mitgenommen, das durchs Wasser fahren kann.