De Keersmaeker hat den Walking Blues

Die belgische Star-Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker hat ein inniges Verhältnis zu klassischer Musik, allen voran zu Johann Sebastian Bach. Sie entwickelte gleich mehrere Soli und Gruppenarbeiten zu dessen Kompositionen. Auch für die neueste Arbeit ist Musik zentral, dieses Mal steht allerdings das 20. Jahrhundert im Zentrum.

Ausgehend von Robert Johnsons "Walking Blues" singt die belgische Singer/Songwriterin Meskerem Mees Interpretationen von "Walking Songs" auf der Bühne, vom frühen Delta Blues bis hin zum heutigen Pop. "Gehen ist mein Tanzen", hat De Keersmaeker oft betont und lässt in "Exit above. After the tempest" ihre Tänzer:innen nun wandern, spazieren und marschieren.

Volksoper, Do 19.00 (bis 16.6.)